Confinamento e transportes públicos

​Dada a situação de confinamento domiciliário necessária de modo a diminuir os números trágicos provocados pela covid-19, todos devemos reduzir as saídas de casa, e daí a utilizar menos os transportes públicos. Por esta razão quem tem passe social fica prejudicado, já que o não pode utilizar com a frequência habitual. Recordo que na primeira fase e da pandemia o pagamento dos transportes públicos esteve suspenso. Não será que também esta medida deve ser de novo implementada, atendendo à realidade?

José P. Costa, Lisboa

A falta de médicos

Há médicos venezuelanos no nosso país há anos a tentar autorização para exercer a sua profissão. Alguns já conseguiram ao fim de cinco anos. Os médicos venezuelanos são de várias especialidades e alguns já exercem há décadas. Haverá naturalmente profissionais de saúde de outras nacionalidades na mesma situação. Não seria a altura certa para facilitar este processo tão moroso, e autorizá-los a trabalhar na sua profissão? Profissão que neste momento o nosso país tanto precisa.

Maria Lopes, Lisboa

Trump sem perdão

Confesso que no início cheguei a pensar que o discurso de Trump não passava das bazófias demagógicas da maioria dos políticos e por isso tinha a esperança que, tal como os outros, não cumprisse aquilo que anunciava. Lembro-me que por essa altura ria-me das acusações que a Rússia estaria por trás da viciação dos resultados da sua eleição. Com o desenrolar do tempo, vi que estava errado nas minhas análises. A governação de Trump fez mais mossa à nação norte-americana e aos países democráticos ocidentais que todas as ameaças belicistas e económicas dos seus inimigos.

Para os amantes da liberdade e da democracia, felizmente que este pesadelo acabou com a tomada de posse do novo Presidente Joe Biden. O mundo livre pode começar a respirar de alívio. Quanto a derrotados, para além dos seus seguidores, também quem deve estar triste são os fanáticos do antiamericanismo que deixam de poder usar aquela figura a todo o momento apenas com o fim de denegrir os EUA e seus aliados. Hoje, começo a acreditar que quem esteve por trás da marosca nas eleições de 2016 que elegeram Trump, foi na realidade a Rússia, país com quem tinha negócios privados. Aguardemos mais uns tempos para vermos a que se vão agarrar os defensores de regimes totalitários como a Coreia do Norte, a Venezuela e outros. Quanto a Trump, não esquecerei que os trunfos que deu a tal gente e que nunca mais se volte a falar nele a menos que seja do seu mais que merecido julgamento.

Henrique Morais, Porto

Alteração da data das eleições

Seria difícil se pelo menos 75% dos deputados estivessem de acordo em alterar a data das eleições? Será que as eleições não podem ser adiadas porque os portugueses são para a Constituição em vez da Constituição ser para os portugueses? É preferível ser cego com a lei a ter o principal representante da nação eleito por 15 ou 20% dos cidadãos apenas porque os autores da Constituição nunca previram a hipótese de uma pandemia?

António Silva, Porto

Direito ao voto

Não vivi o 25 de Abril, mas não luto menos por uma democracia e liberdade que considero essenciais e a muito custo conquistadas. Em isolamento profilático, cumprindo as regras estipuladas, e o meu dever cívico, é-me negado um dos direitos mais fundamentais da democracia - eleger os meus dirigentes. Direito que outros, na mesma situação, tiveram, antecipadamente.

É um ano atípico? Então tomem-se medidas eleitorais atípicas, como tantas outras de excepção! Existe o voto antecipado. Que exista o voto “atrasado” para quem está em isolamento agora. Tão inventivos, e com tanto orgulho da arte de desenrascar, tão portuguesa. E quando importa, não encontramos as soluções mais simples, para que os direitos pelos quais os meus (e de tantos outros) pais e avós lutaram e deram a vida possam ser respeitados.

Não poderei votar. E considero inconstitucional e antidemocrático não o (poder) fazer.

Carolina Ferreira, Lisboa