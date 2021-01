Cabo Delgado: não nos conformamos com a violência

Quem somos: um conjunto alargado de organizações representativas da sociedade civil portuguesa, que trabalha em defesa da paz e dos direitos humanos através da ajuda humanitária, de emergência e da educação e cooperação para o desenvolvimento.

O que nos inquieta: a situação da população de Cabo Delgado, Moçambique, que desde 2017 tem sido vítima de todas as formas de violência. Nos últimos três anos, milhares de pessoas foram mortas e mais de 500 mil são hoje deslocados internos, necessitando de ajuda humanitária urgente. Têm sido destruídas aldeias inteiras, casas, escolas, hospitais, lugares de culto de diversas religiões. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) proporciona assistência humanitária a menos de 10% dos deslocados e não é certo que possa fazê-lo por muito mais tempo.

O que nos move: a defesa intransigente da dignidade humana que não pode ser subjugada a qualquer tipo de interesses.

O que pedimos:

Ao Governo de Portugal:

que apoie o Estado moçambicano na sua responsabilidade de garantir a segurança da população de Cabo Delgado.

que aproveite a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), para colocar definitivamente na agenda a crise humanitária de Cabo Delgado, priorizando o desenvolvimento humano como resposta à violência e como opção pelos direitos humanos, a democracia e o respeito pela dignidade humana, numa urgente e efectiva resposta de emergência à crise humanitária vivida na região.

que a recente visita do ministro dos Negócios Estrangeiros a Moçambique contribua para apoiar o Governo de Moçambique na identificação de necessidades e que, respeitando Moçambique como Estado soberano, se promova o envolvimento das organizações multilaterais, regionais e dos países vizinhos e da sociedade civil moçambicana.

que o processo de elaboração de uma nova Estratégia da Cooperação Portuguesa seja a oportunidade de, no âmbito da cooperação bilateral, Portugal contribuir a prazo para a pacificação e o desenvolvimento de Moçambique e, em especial, de Cabo Delgado.

Aos Meios de Comunicação Social:

que, mantendo a sua liberdade editorial, estejam atentos a esta realidade e informem sobre a crise humanitária de Cabo Delgado.

que investiguem as diferentes causas desta violência evitando leituras parcelares.

A toda a sociedade:

que manifeste a sua preocupação e interesse por esta situação, procurando informação e encontrando formas concretas de expressar a sua solidariedade.

Com que nos comprometemos: a mobilizar as nossas redes para que o problema não seja esquecido e para que haja acções concretas que promovam o cessar da violência, os direitos humanos e um desenvolvimento sustentado. Sublinhamos o papel da sociedade civil moçambicana e, em particular, a de Cabo Delgado, com quem trabalhamos.

O nosso compromisso é o de nunca nos conformarmos com a violência, com a injustiça e com o desrespeito pela dignidade humana.

Signatários do artigo

Amnistia Internacional

AMU – Ações para um Mundo Unido

APOIAR, ONGD

Associação Portuguesa de Solidariedade Mundo Unido João Paulo II

AVOAR

Caritas Portuguesa

Centro Missionário Arquidiocesano de Braga

CPR – Conselho Português para os Refugiados

CIDAC

Comissão Nacional Justiça e Paz

Conferência Episcopal Portuguesa

Fundação Ajuda à Igreja que Sofre

Fundação Champagnat

Fundação Fé e Cooperação

Fundação Gonçalo da Silveira

Grupo Missão Mundo

Instituto Marquês de Valle Flôr

JRS Portugal – Serviço Jesuíta aos Refugiados

Juventude Mariana Vicentina Portugal

O Grão

OMAS – Leigos Boa Nova

PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados

PROCURA - Missões Claretianas

Província Nossa Senhora do Rosário da Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena

Província Portuguesa da Companhia de Jesus

Província Portuguesa da Congregação do Espírito Santo

Província Portuguesa da Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

Rosto Solidário

Sol sem Fronteiras – Associação de Solidariedade Jovem Sem Fronteiras

União das Misericórdias Portuguesas

União Missionária Franciscana

VIDA