Senado dos EUA recebe acusação contra Trump na segunda-feira

Processo de destituição segue para a fase do julgamento, com o objectivo de proibir Donald Trump de se candidatar à Casa Branca em 2024. Início dos trabalhos pode ser adiado para a primeira semana de Fevereiro.

A acusação formulada contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump, por incitamento à insurreição dos seus apoiantes no dia 6 de Janeiro, no edifício do Capitólio, vai ser enviada para o Senado na segunda-feira. Mas o julgamento só deverá começar na semana seguinte, para que Trump possa preparar a sua defesa, e para que Joe Biden tenha a sua equipa confirmada pelo Senado nos próximos dias.

“Tenho conversado com o líder republicano sobre o início e a duração do julgamento”, disse o líder da nova maioria do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, referindo-se ao líder da antiga maioria republicana, Mitch McConnell.

“Mas fiquem com uma certeza: o julgamento vai acontecer no Senado dos Estados Unidos, e vai haver uma votação”, afirmou Schumer.

Depois da aprovação de uma acusação contra Trump na Câmara dos Representantes, a 13 de Janeiro, cabe ao Senado fazer o julgamento para determinar se o ex-presidente vai ser condenado ou absolvido. Como Trump já não está no cargo, o objectivo do Partido Democrata e de alguns senadores do Partido Republicano é fazer da invasão do Capitólio um exemplo para futuros presidentes, e proibir Trump de se recandidatar à Casa Branca em 2024.

É a primeira vez na História dos EUA que um Presidente enfrenta dois processos de destituição (o primeiro de Trump foi entre Dezembro de 2019 e Fevereiro de 2020), e é também a primeira vez que o Congresso avança com um impeachment contra um Presidente que já saiu da Casa Branca.

Mas o início do julgamento de Trump apresenta alguns problemas para os dois partidos – do lado republicano, Mitch McConnell reivindica mais tempo para que a equipa de defesa do ex-presidente possa preparar-se; do lado democrata, Chuck Schumer quer libertar o Senado de um processo absorvente na próxima semana, para que os senadores se concentrem nas audições e confirmações dos responsáveis nomeados pelo Presidente Biden.

Se os dois líderes chegarem a acordo, o julgamento poderá passar a dominar os trabalhos depois da próxima semana, com os senadores a serem obrigados a comparecer todos os dias no Senado, e apenas para tratarem do processo de destituição de Trump.