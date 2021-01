Há 21 anos que o orçamento do Ministério do Ambiente brasileiro não era tão baixo

Reduzido investimento na protecção ambiental confirma a conduta do Governo de Jair Bolsonaro. Redução acontece depois de dois anos de elevada degradação na Amazónia e no Pantanal.

Desde 2000 que o orçamento destinado ao Ministério do Meio Ambiente não era tão baixo, confirmando uma tendência dos últimos anos no Brasil. O Projecto de Lei Orçamentária Anual, que define as prioridades para o Orçamento do Governo federal e que ainda tem de ser aprovado pelo Congresso, reserva 1,72 mil milhões de reais (260 milhões de euros) para o ministério responsável pela preservação do ambiente.