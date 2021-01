Vila Nova de Gaia suspende parquímetros até ao final de Fevereiro

O município anunciou esta sexta-feira a interrupção do estacionamento pago a partir de sábado e até ao final do próximo mês. A perda de receitas das concessionárias Parquegil e Telef será assumida pela câmara durante este período.

Face ao agravamento da crise sanitária e ao dever de recolhimento obrigatório em vigor, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia determinou a suspensão do pagamento de estacionamento na via pública a partir de sábado e até ao final do mês de Fevereiro. A autarquia anunciou a medida em nota publicada, esta sexta-feira, no seu site oficial, onde admite que a suspensão dos serviços de concessão às empresas Parquegil e Telef se prende com “razões de saúde pública e da salvaguarda de todos”.

A decisão acordada entre as concessionárias e o município prevê que “o estacionamento de rua no concelho, nas áreas concessionadas a estas empresas não seja taxado durante este período”, sendo que a câmara ficará responsável por assegurar a perda de receita de ambas durante este período.

Vila Nova de Gaia junta-se, assim, a municípios como Gondomar, que no início de Dezembro interrompeu o pagamento de estacionamento na rua até Março para “apoiar munícipes e comerciantes locais” e contrariar o sufoco da economia local. No Porto, estão suspensos para já os parquímetros da zona ocidental da cidade.