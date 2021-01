Autocarros da STCP passam a circular com electricidade 100% renovável

Em 2017, a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) iniciou o caminho rumo a um futuro mais sustentável com a entrada em circulação dos primeiros autocarros 100% eléctricos e da primeira geração de veículos movida a gás natural. Três anos depois, a aposta numa frota mais verde e limpa e de um serviço mais eficiente a nível ambiental e económico continua a ser prioridade. Recentemente, a empresa celebrou um contrato de fornecimento de electricidade 100% renovável com a espanhola Acciona, que permitirá abastecer a frota de veículos eléctricos, os sistemas de gestão e as instalações da operadora.

O acordo pressupõe o fornecimento de cerca de cinco mil MWh (megawatts por hora) de electricidade certificada com Garantias de Origem 100% Renováveis pela plataforma Entidade Emissora de Garantias de Origem (EEGO) da Rede Eléctrica Nacional (REN). “Esta solução permitirá evitar a emissão [anuais] de 1.046 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, mostrando-se mais eficiente do que outras ofertas de electricidade, como a geração termoeléctrica”, constata o município em comunicado oficial.

A STCP reforça, assim, a sua “estratégia de desenvolvimento de um sistema de mobilidade sustentável”, reduzindo a sua pegada ecológica nos seis municípios que partilham a sua operação e gestão: Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo. “A electrificação dos transportes públicos movidos a energia renovável é uma das maneiras mais rápidas e eficazes de tornar as nossas cidades e economias verdes”, observa Alexandre Kisslinger, director da divisão de energia da Acciona em Portugal, em comunicado da Europa Press.

A maior operadora de transporte rodoviário da Área Metropolitana do Porto (AMP) está agora entre os mais de 50 clientes nacionais que recorrem à electricidade 100% verde da Acciona.