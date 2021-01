Autocarros da Grande Lisboa passam a circular com horário de férias escolares

Com o encerramento das escolas por pelo menos 15 dias, a oferta de autocarros na Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai ser ajustada. Operadores terão de garantir alternativas de transportes em todas as localidades, diz a AML.

Devido ao encerramento das escolas para conter a propagação da covid-19 já a partir desta sexta-feira, os serviços de transporte público na Área Metropolitana de Lisboa (AML) passam, na generalidade, a circular nos horários que correspondem às férias escolares.

Segundo a AML, a autoridade de transportes na região, estes ajustes serão adequados à procura específica de cada carreira, “devendo os operadores, se necessário, proceder ao reajuste e desdobramento dos serviços” para assegurar que, sobretudo nos períodos de maior procura da manhã e da tarde, não há sobrelotação nos autocarros.

Durante o primeiro estado de emergência, em Março e Abril passado, os passageiros que continuaram diariamente a deslocar-se para os seus postos de trabalho denunciaram, por diversas ocasiões e zonas da AML, que não estava a ser cumprida a lotação máxima definida pelo Governo para assegurar algum distanciamento dentro dos transportes, estando estes a circular frequentemente em sobrelotação.

A AML salienta que este ajuste tem “carácter provisório” e será afinado consoante a procura e as necessidades de segurança. Actualmente, mantém-se o limite de lotação dos 2/3 por veículo. Segundo a AML, a oferta terá ainda de garantir alternativas de transportes em todas as localidades, “com especial atenção para aquelas que não dispõem de outras alternativas de transporte fora do período escolar” e para as carreiras que servem os equipamentos de saúde, como os hospitais.

Estes ajustes nos horários deverão ser consultados junto dos operadores (Rodoviária de Lisboa, TST -Transportes Sul do Tejo, Scotturb, Vimeca, Isidoro Duarte, JJ Santo, Henrique Leonardo Mota, Barraqueiro – Boa Viagem e Barraqueiro – Mafrense), nota a AML.