Escolas fechadas e miúdos em casa: uma agenda de actividades para os mais novos

23 de Janeiro

O Peixe Arco-íris é a história que os mais novos vão poder ouvir na sessão de contos promovida pela Câmara Municipal de Sesimbra. A história pode ser ouvida, às 10h, na página de Facebook e do YouTube da autarquia.

A Biblioteca Municipal de Viana do Castelo transmite, às 10h30, através do Facebook, a dramatização e encenação da história infantil O Sr. Tigre torna-se selvagem, de Peter Brown.

Aí Vem a Chuva é uma sessão online para bebés dos 6 aos 36 meses, dinamizada pela Rede Municipal de Bibliotecas de Almada. O conto de Mary Murphy, narrado por Ana Figueiras e Paula Salema, pode ser visto às 11h.

Teatro de formas assanhadas?! é uma oficina online de formas animadas com Magda Moreira promovida pelo Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa. Um museu com muitos desenhos de personagens animadas, histórias assanhadas e famílias criativas – tudo junto numa oficina onde se pretende dar vida aos desenhos do universo de Bordalo Pinheiro, com recurso a técnicas do teatro de marionetas de sombra e formas animadas. Como se está confinado, reutilizam-se materiais que temos em casa. A primeira sessão (Construção de Figuras) das oficinas destinadas a famílias, com crianças entre os 6 e os 12 anos, decorre às 15h.

24 de Janeiro

Com o livro Um Abraço, de Eoin Mclaughlin, os mais novos vão ficar a conhecer uma história na qual a tartaruga e o ouriço procuram não se sentir sós. A história é transmitida, às 16h, na página de YouTube da Câmara Municipal de Sesimbra.

26 de Janeiro

A Biblioteca Municipal de Alcanena transmite nas suas redes sociais a sessão de contos com a história Truz-Truz, de Natalina Cóias, com ilustrações por Paulo Galindro. A sessão está marcada para as 11h.

27 de Janeiro

Visita guiada online Lisboa de Bordalo, promovida pelo Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa, às 10h. Na visita, os participantes são convidados a explorar os trilhos da Lisboa bordaliana através das obras do artista. A iniciativa repete-se todos os sábados, à mesma hora, até 27 de Fevereiro.

A Biblioteca Municipal de Viana do Castelo transmite, às 15h, através da sua página de Facebook, a história As preocupações do Billy, de Anthony Browne.

28 de Janeiro

Era uma vez um cão, da autoria de Adélia Carvalho, é a história que a Biblioteca Municipal de Torres Vedras apresenta em mais uma Hora do Conto. A sessão está marcada para as 10h30, na sua página de Facebook.

O livro Secador de Livros, de Carla Maia de Almeida e Sebastião Peixoto, está em destaque em mais uma sessão das Histórias que nos ligam, promovida pela Câmara Municipal da Moita. A trama, destinada a crianças entre os 6 e os 10 anos, pode ser ouvida, às 14h, na página de Facebook da Biblioteca Municipal da Moita.

A partir do conto Susana e as letras, de Václav Sviko, decorre a actividade Uma estante com pés, cabeça e coração, através da página de Facebook da Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino, em Torres Vedras. A iniciativa decorre às 14h.

29 de Janeiro

Na página de Facebook Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino, em Torres Vedras, decorre a actividade Orelhudos, a partir do conto Burro Pateta, de Ana Meireles. Às 14h.

30 de J aneir o

A Biblioteca Municipal de Viana do Castelo transmite, às 10h30, através do Facebook, a dramatização e encenação da história infantil Olá, eu sou um livro!, de Rui Grácio e Catarina Fernandes.

Para onde corre a raça humana? é uma oficina criativa online para crianças a partir dos 5 anos, dinamizada pela Rede Municipal de Bibliotecas de Almada. A partir da leitura do livro homónimo, de Jamie Lee Curtis, os participantes vão tentar responder a algumas perguntas. A oficina decorre a partir das 11h. Informações através do número 212 508 210 ou do e-mail biblactividades@cma.m-almada.pt

Na página de Facebook Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino, em Torres Vedras, decorre a actividade Manhãs coloridas, a partir do conto O Barquinho Vermelho, de Ana Meireles. Às 14h.

Teatro de formas assanhadas?! é uma oficina online de formas animadas com Magda Moreira promovida pelo Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa. Um museu com muitos desenhos de personagens animadas, histórias assanhadas e famílias criativas – tudo junto numa oficina onde se pretende dar vida aos desenhos do universo de Bordalo Pinheiro, com recurso a técnicas do teatro de marionetas de sombra e formas animadas. Como se está confinado, reutilizam-se materiais que temos em casa. A segunda sessão (Dramatização e animação das figuras construídas) das oficinas destinadas a famílias, com crianças entre os 6 e os 12 anos, decorre às 15h.

31 de Janeiro

Da janela vejo o mundo é uma oficina de construção de um teatrinho de papel. O ateliê para as famílias decorre às 10h.

Até 31 de Janeiro

A Companhia João Garcia Miguel, em Lisboa, apresenta a peça infanto-juvenil O Guardador de Sonhos, que pretende levar os mais jovens a pensarem sobre a forma como os sonhos podem curar os maiores flagelos do mundo, ao abordar temas como a poluição, a sustentabilidade e a eliminação das diferenças. A peça pode ser vista no canal de YouTube da companhia

O Coliseu Porto Ageas oferece a possibilidade de ver um espectáculo de circo sem sair de casa. Os melhores artistas e uma orquestra ao vivo mostram o que as artes circenses têm de mais fantástico – duas dezenas de artistas apresentam números em estreia absoluta de acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, clown, mastro chinês, corda bamba, forças opostas, parkour e malabarismo.

Inspirada no conto de Hänsel und Gretel dos irmãos Grimm, A Casinha de Chocolate é uma produção destinada ao público infanto-juvenil. O espectáculo conta a história de dois irmãos que, ao perderem-se na floresta, são aliciados por uma bruxa que os prende numa casa cheia de chocolate e guloseimas. Disponível em vídeo on demand.

Todos os dias

Na plataforma Cokitos há uma grande oferta de jogos e actividades para toda a família, dos 3 aos 15 anos e ainda com uma sessão para adultos. Jogos de matemática, inglês, quebra-cabeças, lógica, de tabuleiros, de palavras e página para pintar.

A Livraria Aqui Há Gato, situada no centro de Santarém, transmite nas suas páginas do Facebook e do Instagram, directos diários — às 7h e às 21h há sessões da hora do conto para os mais novos.

Cinema no Sofá é a proposta da Zero em Comportamento, com a exibição de Filminhos Infantis para todas as idades, a qualquer hora.

O Jardim Zoológico e a Lisbon Project apresentam Todo Tempo do Mundo, um microsite que agrega um conjunto de actividades criativas e didácticas que pretende apoiar as famílias neste tempo de isolamento em casa. Dividido em quatro categorias, da pintura aos jogos, passando pela construção de brinquedos e por questionários, os visitantes virtuais são desafiados a pôr à prova os seus conhecimentos sobre os animais e os seus habitats, tornando-se verdadeiros exploradores da natureza.

O Centro Ciência Viva propõe um conjunto de actividades/experiências para realizar em casa, sozinhos ou em família, com programas, sessões de contos, exemplos de exercícios fiscos para realizar em casa, jogos e diversas actividades para entreter os mais novos.

O Museu da Carris propõe um passeio por Lisboa no Eléctrico 28, através de uma viagem virtual, onde se pode conhecer alguns dos locais mais interessantes do património histórico e arquitectónico da capital portuguesa. O percurso começa no Largo Martim Moniz, passa por Alfama, pela Sé, Rua da Conceição, Chiado, Basílica da Estrela e termina no Largo dos Prazeres.

O Museu dos Transportes e Comunicações - Alfândega do Porto partilha, através do seu site e das redes sociais, conteúdos que permitem conhecer a história do Edifício da Alfândega (em processo de Classificação como Monumento de Interesse Nacional), as suas colecções e exposições. Novelas aduaneiras, histórias sobre peças das suas colecções, jogos para os mais novos (puzzles e sopa de letras), pequenas visitas virtuais ao edifício e exposições, são algumas das partilhas disponíveis.

O site da União Europeia disponibiliza um conjunto de actividades para entreter os mais novos – puzzles sobre países ou línguas, adivinhas, quizzes de história, geografia e cultura, jogos de bandeiras e o significado das suas cores, monumentos e sítios famosos, jogos de tabuleiro inspirados na acção climática e até um jogo sustentável onde podemos construir uma cidade amiga do ambiente. A ideia é entreter, testar conhecimentos e também aprender um pouco mais sobre os 27 países que fazem parte da UE. A maioria dos jogos é para brincar online, com elementos interactivos, mas há também a possibilidade de imprimir mapas da Europa para colorir ou folhas para um “quantos-queres” de factos históricos, em várias línguas.

A editora Ideias com História criou um site dirigido especificamente a crianças e jovens, denominado CoronaKids, em parceria com a Direcção-Geral de Saúde, e criou um jogo online, denominado STOP Contágio. No site, os mais novos vão encontrar informação útil sobre o vírus, livros, actividades, jogos e vídeos.

Manual de primeiros socorros para pais e filhos é o novo livro editado pela Ideias com História centrado na temática da covid-19. Divertido e com exercícios práticos, o livro é dedicado aos pais/cuidadores e às crianças, que vivem agora uma realidade nova, fechados em casa. Da autoria da psicóloga Rute Agulhas e com ilustrações de Joana M. Gomes, o livro promove a saúde mental dos pais e ajuda as crianças a lidar com algumas alterações emocionais ou de comportamento. Através da construção de uma caixa de primeiros socorros apenas com objectos caseiros, o livro apresenta divertidas receitas para lidar com as birras, a tristeza, os pesadelos, a agressividade e o uso abusivo das tecnologias. Versão gratuita em pdf e versão impressa disponível na loja online.

Para quem gosta de pintar, o site Colorir Online oferece uma grande diversidade de imagens de princesa, dinossauros, desportos, sereias e piratas para os mas novos se entreterem enquanto estão por casa.

O site Que Bicho Te Mordeu? revela curiosidades divertidas e inesperadas de diferentes temas, fala de direitos humanos, ambiente, cidadania, diversidade cultural e muito outras surpresas.