Porto: refeições e mercearias em casa, sugestões para o confinamento

No confinamento são vários os restaurantes e mercearias que mantêm serviços de take away e entregas directas ou via plataformas. Aqui ideias no Grande Porto. Partilhe as suas sugestões. Para ajudar quem fica em casa e a restauração que não pára.

Restaurante Chama

Depois de meses fechado devido à pandemia, e depois do regresso com reforço nos alimentos biológicos, o Chama entrou em modo de confinamento com um conceito e um menu especiais para take away e entregas (com taxa de três euros). Primeiro, as encomendas têm de incluir um mínimo de três pratos principais; depois, tudo é entregue pronto a aquecer ou a congelar - quem partilhar a encomenda no Instagram com a menção @restaurantechama recebe um prato principal extra na encomenda seguinte. O menu, esse, inclui três sopas (de batata doce e gengibre, caldo verde e canja de galinha) e cinco pratos principais: super bacalhau com natas, caril vermelho de frango do campo e banana, bochecha de porco confitada e perfume trufa, lasanha de salmão e teriyaki (os acompanhamentos, à parte, são arroz basmati e wedges com tomilho). Horário: Todos os dias entre as 18h e as 21h. Rua dos Caldeireiros 111 - Porto - Tel.: 222082140; WhatsApp: 918145126. Facebook

Sabores do Sebouh

Para quem gosta de sabores do Médio Oriente, os Sabores do Sebouh mantém a azáfama entre as geografias que lhe são mais caras: a síria (o proprietário, Sebouh Soghomonian, é sírio, de Alepo), a libanesa e a grega - se a cozinha é quase toda vegetariana (com excepção óbvia do kebab), há várias especialidades veganas e halal e opções sem lactose ou glúten. Esperem-se, portanto, falafel, kebab, fatucche, mujadara ou beringela recheada e uma selecção de produtos congelados (falafel, chamuças de queijo e chamuças de espinafres). Tudo disponível para take-away ou entrega - estas com valor mínimo de 25 euros e num raio de cinco quilómetros. Horário: De segunda a sexta, das 12h -as 15h30 e das 20h às 22h30; sábado das 13h às 15h30 e das 20h às 22h30. Rua Miguel Bombarda, 34 - Porto - Tel.: 933446790 e 931668186. Facebook

Casa de Pasto da Palmeira

A esplanada com vista para o Douro está fora de limites, mas esta casa de pasto (bem) contemporânea, continua a manter ligação aos seus clientes. Com take away e entregas, a Casa de Pasto da Palmeira mantém o seu menu ecléctico onde o picado à madeirense convive com o hambúrguer, o preguinho de lombo com o Carolino de rabo de boi. Onde não faltam os bolinhos de bacalhau e as pataniscas de bacalhau, mas também as de gambas ou os queques de alheira de caça. E estes são apenas alguns dos petiscos, modernos ou revisitados, que aqui se servem. Horário: Sexta das 19h às 21h30 - Sábado e domingo das 12h às 15h e das 19h às 21h30. Rua do Passeio Alegre 450 - Porto - Tel.: 22 616 8244. Site

Casa Nanda

É uma referência da cozinha tradicional portuguesa bem no centro do Porto e mantém-se inabalável durante o confinamento. Tripas à moda do Porto, vitela, secretos de porco preto, bacalhau à moda de Braga e filetes de polvo com arroz de feijão são algumas das referências, na Casa Nanda, onde nunca faltam alheiras e salgados habituais (rissóis, bolos de bacalhau, pataniscas, croquetes), sobremesas típicas, como o leite creme queimado, o pudim Abade de Priscos, maçã assada ou aletria, por exemplo, tudo acompanhado por uma lista bastante razoável de vinhos. Está aberto para take away e entregas através das plataformas NoMenu e Taquitai. Horário: De terça a sábado das 12h às 15h e das 19h às 22h - Domingo das 12h às 15h. Rua da Alegria 394 - Porto - Tel.: 225370575. Site

Cervejaria Gazela

O cachorrinho é mítico e para quem não passa sem ele - ou sem a francesinha, o prego no prato, o pica-pau, o bife enrolado, o bife ao alho ou até o caldo verde (ou a sopa da casa para aquecer estes dias frios) - a Cervejaria Gazela mantém-se aberta em regime de take away pelos próximos tempos na casa da Rua de Entreparedes. Em regime de entregas ao domicílio, encontra-se disponível nas plataformas Uber Eats e Comer em casa. Horário: Das 12h às 22h30. Rua de Entreparedes 8-10 - Porto - Tel.: 22 205 4869. Site

Mendi - Porto

Dispensa apresentações ou não fosse o mais antigo restaurante indiano do Porto. O Mendi continua a funcionar, mas com novo horário: jantares de segunda a sábado e almoço apenas ao sábado, em regime de take away, entregas ao domicílio, Uber Eats. Tandoori, caril e biryani declinam-se em várias combinações, mas o frango, o peixe e o borrego surpreendem sempre na combinação de especiarias e ervas aromáticas. As samosas, papadoms e hara bara kababa são algumas das entradas incontornáveis. Horário: De segunda a sexta entre as 19h30 e as 22h; Sábado das 12h às 14h30 e das 19h30 às 22h. Avenida da Boavista, 1430 - Porto - Tel: 22 609 1200. Site

Boa-Bao

Dizem que são a sétima ponte do Porto - uma que desemboca directamente na Ásia. Tailândia, Japão, China ou Vietname são alguns dos destinos que se servem, agora em regime de take-away e e entregas (Uber Eats) e em horário reduzido. Do bao vêm o pato à Pequim, o robalo, ou a barriga de porco; do wok o pad thai (com tofu ou camarão black tiger), o arroz frito com frango e ovo, o japchae (noodles coreanos de batata doce). As sopas da casa são contundentes: por exemplo a Eddy’s hanoi phō (um caldo vietnamita de carne de vaca com noodles de arroz, especiarias e rebentos de soja), a Szechuan (de wontons com noodles de ovo e pato) ou a de caril da Malásia; e há opções veganas e sem glúten. Horário: Quinta e sexta-feira das 19h às 22h30 - Sábado e domingo das 12h às 15h e das 19h às 22h30. Rua da Picaria, 61-65 Porto - Tel.: 910 043 030. Site

Tutti Buoni Pizzaria

Com dois restaurantes, em Valadares (Vila Nova de Gaia) e nos Lóios (Porto), a Tutti Buoni Pizzarria continua a trabalhar em regime de take away e entregas ao domicílio durante todo o dia, das 11h às 23h. Estas, não têm taxa adicional; o take away tem uma redução de 30 por cento: “tendo em conta que pagamos de comissão à Uber Eats e Glovo a comissão de 30 por cento e nem sempre as entregas correm como nós queremos, resolvemos contratar os melhores estafetas que existem para nós, os nossos clientes e amigos”, anunciam nas redes sociais. Pizzas, pastas, risottos (incluindo veganos e vegetarianos), saladas, e mesmo francesinhas cozinhadas em forno a lenha ou tábuas de queijos e enchidos, por exemplo, fazem parte do menu, que inclui também sobremesas, como mousse de Oreo ou baba de camelo. Horário: Todos os dias, das 11h às 23h. R. Prof. Amadeu Santos 1038 - Valadares - Vila Nova de Gaia - Tel.: 919 374 138. Largo dos Lóios 25 loja3 - Porto - Tel.: 919 374 138. Facebook

Queijaria na Praça

A Queijaria da Praça está de porta aberta — máximo duas pessoas que o espaço é pequeno. Sem degustações, Diana e Rui apresentam uma série de possibilidades aos seus clientes. No interior da queijaria, à porta (take away) e mediante compra online (para Portugal continental) através do site. Vendem tudo o que está no seu cardápio, “mediante a sazonalidade” dos queijos, e até têm um fornecedor novo espanhol e uma variedade crescente ao nível dos queijos franceses. “França é uma aposta cada vez maior”, explicam os fundadores do projecto que não tiveram mãos a medir durante o primeiro ano de actividade. Quando são entregas no Porto, o casal tenta assegurar a entrega (com custo de três euros, que passa a cinco euros se for para as zonas de Gaia, Matosinhos e Maia). As restantes encomendas são tratadas por uma transportadora (sempre a frio, entre os dois e os oito graus). Acima de 75 euros a Queijaria da Praça não cobra portes. Horário: Das 10h30 às 17h30 (de segunda a sexta), das 10h30 às 15h (sábado). Praça Marquês do Pombal, 102 a 108, Porto. Tel: 22 540 0405. Facebook

Época

Diariamente, às 10h o Época coloca nos stories da sua conta de Instagram o menu do dia que entrega à porta entre as 12h30 e as 14h30. Para além das opções de almoço para levar, o Época disponibiliza ainda uma série de opções fixas como compota de banana (300 gramas, 6,5 euros), granola de amêndoa e flor de sal (250 g, seis euros), pão caseiro de fermentação natural (1,1 kg, 5 euros), vinhos naturais (entre os 13 e os 22 euros), dois tipos de bolachas gregas (kourabiedes e melomakárona) e ainda bolos de cortar à fatia (entre os 25 e os 38 euros) de chocolate, azeite e limão, de de cenoura, especiarias e manteiga caramelizada, de pistáchio, limão tostado e flor de laranjeira, e de cacau, café e banana. Horário: Das 9h às 17h (de terça a sábado). Rua do Rosário, 22, Porto. Tel: 962112495. Instagram

O Macrobiótico

Na rua do Bonfim, o restaurante vegetariano O Macrobiótico entrega os pratos do dia entre as 12h e as 15h. O menu de sopa e prato fica por 9,50 euros (embalagens incluídas) ou ou pode levar a sua “marmita” e a refeição fica um euro mais barata. Também está disponível a entrega de refeições e outros produtos em casa (taxa de entrega de 2,50 euros até cinco quilómetros e de 5 euros de cinco a dez quilómetros). Horário: 12h às 15h (de segunda a sábado). Rua do Bonfim nº 63, Porto. Tel: 964 246 130. Facebook

Mafalda's

Menu de prato mais sopa (oito euros) e sobremesa do dia 2,50 euros. Este é o dia-a-dia do espaço Mafalda's que aproveita muitos dos produtos frescos que chegam ao Mercado Municipal de Matosinhos para os transformar e enviar aos seus clientes (a taxa de entrega mediante zona está online). Aos sábados há brunch por 15 euros (a versão 17,50 euros combina com uma bebida produzida localmente, Aquela Kombucha ou cerveja Opo 74). Para take away ou entregas ao domicílio, a equipa do Mafalda's aceita reservas (apenas até às 10h do próprio dia) por telefone ou via mensagem privada no Instagram. Rua França Júnior, Mercado Municipal de Matosinhos, loja 29. Tel: 22 322 3783. Facebook

