Formentor, ponto de encontro dos ventos, inspirou um musculado Cupra

Combinando as credenciais dinâmicas dos compactos mais desportivos com o formato da moda, o Formentor convence em prestações e conforto. A versão mais potente, porém, pode ser ultrajante em termos ambientais.

Para quem estuda etimologia, a palavra Cupra pode remeter para uma deusa pré-romana. Mas a recém-nascida marca de performance da Seat, do Grupo Volkswagen, parece obstinada em encontrar um significado só seu, como demonstra o primeiro modelo concebido de raiz, a que deu o nome de Formentor, inspirando-se no cabo homónimo, localizado no extremo leste da península de Maiorca, “ponto de encontro dos ventos”.