Canja à Vila-franquense, um “símbolo oficial” da gastronomia de Vila Franca de Xira

Ingredientes (seis pessoas)

Meio frango do campo com miúdos / meio chispe de porco / 250g de carne de vaca (alcatra)

2 cebolas

3 cenouras

4 dentes de alho

70 g de chouriço de carne

1 folha de louro

200 g de massa tipo pevide

150 ml de vinho branco (sugerem o local Encostas de Xira)

Folhas de hortelã q.b.

Sal q.b.

Pimenta q.b.

Molho inglês q.b.

Tabasco q.b.

Azeite q.b.

4L de água

1 limão

Preparação



Comece por preparar o frango do campo, o chispe de porco e a carne de vaca, cortando-os em pedaços. Tempere as carnes com um pouco de sal e reserve no frio durante um dia.

Cubra o fundo de um tacho com azeite e deixe aquecer. Adicione as cebolas cortadas grosseiramente, as cenouras cortadas às rodelas, a folha de louro, os dentes de alho e o chouriço previamente retalhado. Deixe refogar durante dez minutos e depois junte o frango, os miúdos, o chispe e a carne de vaca.

Tempere com um pouco de sal, pimenta, tabasco e molho inglês e envolva bem. Refresque com o vinho branco Encostas de Xira e continue a mexer até que o álcool evapore. Adicione a água, algumas folhas de hortelã a gosto e deixe cozer durante cerca de uma hora. As carnes têm tempos de cozedura diferentes, pelo que deverão ser retiradas assim que cada uma estiver devidamente cozida.

Retiradas todas as carnes do caldo, tire também a folha de louro e os miúdos. Desfie o frango e a carne de vaca, pique os miúdos e o chispe. Reserve.

Triture o caldo com todos os legumes e a hortelã. Junte o sumo de um limão, rectifique temperos e junte a massa para que esta coza. No fim, adicione todas carnes.



Sirva a canja quente, guarnecida com um pouco de hortelã e regada com mais umas gotas de limão a gosto.

(Receita disponibilizada online para CM Vila Franca de Xira)