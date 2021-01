BTL 2021: Feira de Turismo de Lisboa adiada para Maio

É a maior feira de turismo do país, marca a agenda de compras e vendas de viagens e costuma receber em redor de 70 mil pessoas, entre profissionais e consumidores. Em 2020, foi definitivamente cancelada após a declaração de pandemia. Este ano, estava marcada para 3 a 7 de Março mas a organizadora decidiu, tendo em conta a actual situação da pandemia em Portugal, adiar a BTL 2021 para Maio.

“Face à evolução da situação pandémica que o país atravessa, deixaram de estar reunidas as condições para poder assegurar a realização da BTL 2021 nas datas originalmente previstas”, avança a Fundação AIP em comunicado.

Com “o objectivo de corresponder aos anseios e necessidades de promoção do sector do turismo”, sublinham, a fundação “entendeu” assim adiar a BTL 2021 para os dias 12 a 16 de Maio.

A medida, indicam, foi tomada “em articulação com as associações e parceiros mais relevantes no sector do Turismo”, de “forma ponderada e privilegiando a segurança das entidades, empresas, buyers [compradores internacionais] e visitantes”.

Na nota, a Fundação AIP refere também que implementa um Plano de Contingência no Contexto da covid-19 que integra medidas decididas “em função das normas legais em vigor e das recomendações da DGS – Direcção Geral de Saúde, da Organização Mundial de Saúde e em estreita articulação com a UFI (Global Association of the Exhibition Industry) e da EMECA (European Major Exhibition Centres Association)”.

A nova data, defendem, “está de acordo com as expectativas” dos clientes e parceiros da organizadora deste que é considerado “o maior e melhor evento de promoção do turismo em Portugal”.