Apoio aos pais calculado com base no salário de Dezembro

O apoio aos trabalhadores com filhos até aos 12 anos que tenham de faltar por causa do fecho das escolas será calculado com base no salário base declarado em Dezembro. No caso dos trabalhadores independentes, o apoio terá como referência a base de incidência contributiva mensualizada referente ao quarto trimestre de 2020. A lei deixa sem qualquer prestação as famílias em que um dos pais esteja em teletrabalho e proíbe a acumulação de apoios criados para responder à pandemia.

Estas eram algumas das dúvidas que tinham ficado das declarações do primeiro-ministro, António Costa, que anunciou o encerramento das creches, escolas e universidades durante 15 dias já a partir desta sexta-feira, numa tentativa de conter o avanço da covid-19 , recuperando o apoio excepcional que vigorou entre Abril e Julho de 2020.

O Decreto-Lei n.º 8-B/2021, publicado nesta sexta-feira, estipula que os pais que têm de prestar assistência a filhos ou outros dependentes menores de 12 anos (ou acima desta idade quando se trate de crianças com deficiência ou doença crónica), na sequência da suspensão das actividades lectivas e não lectivas, têm a falta justificada e um apoio correspondente a 66% da sua remuneração base, no caso dos trabalhadores por conta de outrem, ou a 33% para quem trabalha a recibos verdes.

O apoio é semelhante ao que esteve em vigor no ano passado quando as escolas estiveram fechadas e aplica-se apenas quando nenhum dos pais pode fazer teletrabalho. Ou seja, sempre que um dos pais esteja em teletrabalho – uma modalidade que o Governo agora reforçou com coimas mais elevadas - não se prevê qualquer apoio.

Também se proíbe a acumulação de apoios criados para responder à pandemia, o que deixará de fora os trabalhadores que estão abrangidos pelo layoff, por exemplo.

Como vai funcionar o apoio

No caso dos trabalhadores por conta de outrem, o subsídio corresponde a 66% do salário base declarado em Dezembro de 2020, ficando de fora outras componentes da remuneração. A prestação terá um limite mínimo de 665 euros (o valor do salário mínimo nacional) e máximo de 1995 euros (três salários mínimos) e está sujeita a descontos.

Tal como aconteceu entre Abril e Julho, o subsídio aos trabalhadores por conta de outrem é suportado em partes iguais pela Segurança Social e pelo empregador. A parcela da Segurança Social é entregue à entidade empregadora a quem cabe pagar a totalidade do apoio ao trabalhador.

No caso de a entidade empregadora ser pública, com excepção do sector empresarial do Estado, a prestação é assegurada integralmente pelo serviço.

Modelo semelhante é seguido para os trabalhadores do serviço doméstico, em que o apoio tem como referência a remuneração registada em Dezembro do ano passado.

Os pais que são trabalhadores independentes também podem solicitar um apoio financeiro à Segurança Social. Nestes casos, a prestação corresponderá a um terço do valor da base de incidência contributiva mensualizada referente ao quarto trimestre de 2020 e terá como limite mínimo 438,81 euros (um Indexante de Apoios Sociais) e máximo 1097,03 euros (2,5 Indexantes de Apoios Sociais).

A Segurança Social informou que o apoio pode ser pedido a partir desta sexta-feira. “Na sequência da suspensão das actividades lectivas e não lectivas presenciais em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência, já a partir desta sexta-feira, dia 22, o Governo decidiu reactivar a medida de apoio excepcional à família”, anuncia este organismo, acrescentando que “para aceder a este apoio, os pais devem preencher a declaração Modelo GF88-DGSS e remetê-la à entidade empregadora”. Esta declaração serve também para justificar as faltas ao trabalho.

Na primeira vez que activou este apoio, em Março de 2020, o Governo esperava que custasse cerca de 294 milhões de euros, mas o valor final nem sequer chegou a um terço desta estimativa. Os dados da execução orçamental mostram que entre Abril e Julho a medida custou 82,9 milhões de euros e abrangeu menos de 200 mil trabalhadores.

No decreto-lei publicado nesta sexta-feira, o Governo reforça as medidas de acompanhamento específico às crianças e jovens em situação de risco ou perigo, tendo em conta a experiência resultante do confinamento decretado em Março de 2020 e clarifica que, a partir de Fevereiro, as empresas que acederam ao incentivo extraordinário à normalização da actividade empresarial podem aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de actividade ou ao apoio simplificado para microempresas.