Desporto uma terra de ninguém

O Desporto, que fazer com isso? Quem o garante? O Estado, o Governo? Esses não.

1. Em tempo em que não é de bom-tom (?) exigir, face à crise pandémica, hoje ousamos falar de desporto, uma heresia para os cânones vigentes. Alguém tem de falar no desporto, em defesa do desporto, esse soldado perdido numa terra de ninguém, aguardando, enfraquecido, por uma morteiro final ou uma bala perdida que o aniquile de vez, sem que os comandantes do exército – pulando de barricada em barricada -, se mostrem minimamente capazes de o socorrer e resgatar.