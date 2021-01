Portimão volta a receber Grande Prémio de MotoGP em Abril

Portugal vai acolher pelo segundo ano consecutivo uma prova do Mundial de MotoGP, no dia 18 de Abril, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela organização do campeonato (Dorna) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O adiamento das corridas marcadas para Argentina (11 de Abril) e Estados Unidos (18 de Abril), devido ao aumento de casos provocados pela pandemia do novo coronavírus, promoveu o Autódromo Internacional do Algarve de circuito de reserva a efectivo do campeonato.

Portugal vai acolher a terceira etapa do Mundial de MotoGP, que arranca a 28 de Março, em Losail, no Qatar, o mesmo circuito que vai receber a segunda etapa, o GP de Doha, no dia 4 de Abril.

???? Qatar double-header to kick off 2021!

???? Portimao returns!



Full details of the provisional 2021 calendar here! ??#MotoGP | ??https://t.co/eKBccaCtr4 — MotoGP™?? (@MotoGP) January 22, 2021

“A pandemia crescente de covid-19 e os consequentes confinamentos e complicações decorrentes obrigam, infelizmente, ao adiamento dos Grandes Prémios da Argentina e das Américas para o último trimestre de 2021”, adianta a Dorna, em comunicado.

Em 2020, Portimão recebeu pela primeira vez uma corrida de MotoGP, a 22 de Novembro, quando Miguel Oliveira (KTM) arrebatou o segundo triunfo na classe-rainha do motociclismo de velocidade, depois de ganhar o GP da Estíria, na Áustria, a 23 de Agosto.

Esta vai ser a 15.ª edição do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, depois de 12 edições, entre 2002 e 2012, terem sido disputadas no autódromo do Estoril e a de 1987 no circuito de Jarama, em Espanha.

A eventual presença de público e de órgãos de comunicação social nas diferentes corridas do calendário ainda não está definida. Certo é que, dentro de aproximadamente um mês, começará a fase de testes - embora tenha sido cancelada a rodagem no circuito de Sepang, haverá sessões extras em Losail, Doha.