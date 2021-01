Hóquei: Oliveirense engrossa lote de equipas afectadas pela covid-19

Há mais uma equipa a parar no campeonato nacional de hóquei em patins devido à covid-19. Nesta sexta-feira, a Oliveirense anunciou ter detectado três casos positivos, preparando-se, por isso, para cumprir 14 dias de isolamento.

Na prática, a equipa de Oliveira de Azeméis (que acabou no domingo com a invencibilidade do Sporting na Liga) vai falhar os embates com Riba d'Ave, FC Porto e Sp. Tomar.

Segundo fonte do clube, o regresso à competição vai ser recalendarizado em consonância com os adversários, a Direcção-Geral da Saúde e a Federação de Patinagem de Portugal.

De resto, a Oliveirense é apenas mais uma das vítimas da covid-19 no principal escalão do hóquei nacional. Benfica, FC Porto, Valongo, Riba d'Ave, OC Barcelos, HC Braga e Sanjoanense são apenas algumas das equipas que também já registaram casos positivos.