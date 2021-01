As virtudes de Shane Meadows

Shane Meadows já tinha contado a história da sua juventude várias vezes. Muita da sua carreira é autobiográfica. A sua pré-adolescência, por exemplo, foi narrada em This is England, primeiro o filme de 2006 e depois as três séries de televisão que se seguiram. Aos 12 anos, a crescer em Uttoxeter, Staffordshire, juntou-se a um grupo de skinheads e virou-se para a extrema-direita e transformou um grupo de fãs de reggae, adeptos de uma cultura vinda originalmente da Jamaica, em virulentos racistas.