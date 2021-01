Os prazeres de Callaz

Começam todas pela mesma letra as cidades que fazem parte da geografia afectiva de Maria Soromenho. Londres, Los Angeles e Lisboa. Em Londres entrou no mundo da moda, descobrindo-lhe pontos de contacto com a música. Em Los Angeles deu os primeiros passos a cantar. E a partir de Lisboa tem vindo a desenvolver um percurso que terá nas próximas semanas um novo capítulo, o álbum Dead Flowers & Cat Piss, concebido durante o confinamento do ano passado e gravado no Verão.