BoJack Horseman: como um cavalo deprimido e autodestrutivo deu-nos a melhor série do nosso tempo

“Here’s the secret to being happy: just pretend you’re happy, and eventually you’ll forget you’re pretending.” Esta frase é perfeita. É deprimente até dizer chega, sim, mas é perfeita. Melhor: é perfeita justamente por ser deprimente até dizer chega. É uma das muitas frases perfeitas de BoJack Horseman, o cavalo antropomórfico que, não teremos medo da possível hipérbole, foi a melhor coisa que aconteceu ao streaming na última década.