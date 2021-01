A arte de sabermos rir dos pequenos ridículos tão familiares

Esperança é uma senhora de 89 anos em risco de perder a casa onde vive, numa Lisboa atingida pela gentrificação, e a guardar numa gaveta cartas do senhorio propondo-lhe um acordo para que se vá embora. Resumida desta forma, diríamos que era improvável que a série que estreou a 19 de Dezembro na SIC e que neste momento pode ser vista na plataforma OPTO (para assinantes) se tivesse transformado num sucesso, com audiências altíssimas (1 milhão 227 mil espectadores) nesse primeiro episódio aberto e elogios generalizados à forma como César Mourão dá vida a uma mulher que é, nas palavras do argumentista e realizador Pedro Varela, “um super-herói das velhinhas”.