007: Sem Tempo Para Morrer: novo filme do James Bond adiado pela terceira vez

A estreia do filme já foi adiada três vezes devido à pandemia — mas espera-se que possa ser exibido no início de Outubro de 2021.

A estreia do novo filme 007: Sem Tempo Para Morrer voltou a ser adiada devido à pandemia. Prevê-se que chegue aos cinemas de todo o mundo no dia 8 de Outubro de 2021, de acordo com os estúdios MGM.

Na página oficial, lê-se apenas que o filme vai estrear-se “nos cinemas a nível mundial” no início de Outubro. A nova data de estreia foi também partilhada na conta de Twitter oficial do franchise James Bond, interpretado em Sem Tempo para Morrer pelo actor Daniel Craig.

Este foi o primeiro grande filme cuja data de estreia foi afectada pela pandemia. Com lançamento previsto para Abril de 2020, Sem Tempo Para Morrer foi adiado para Novembro. Em Outubro do ano passado — numa altura em que se tornou claro que os cinemas estavam longe de reabrir em todo o mundo devido à pandemia — foi adiado novamente para Abril de 2021.

O filme 007: Sem Tempo para Morrer é realizado por Cary Fukunaga. No elenco contam-se grandes nomes do grande ecrã como Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Rory Kinnea e Ana de Armas, entre outros.

Os cinemas portugueses sofreram uma quebra de 75,55% em audiência e receitas no ano passado face a 2019, ou seja tiveram menos 11,7 milhões de espectadores e facturaram menos 62,7 milhões de euros. Segundo o Instituto do Cinema Audiovisual (ICA), estes dados reflectem “um ano marcado por profundos constrangimentos” na exibição cinematográfica, por causa da pandemia, e cujas medidas restritivas afectaram “profundamente o normal funcionamento dos cinemas”.