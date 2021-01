Histórias de sonhadores e oportunistas

Quando Maria do Carmo Piçarra (Moura, 1970) atende o telefone, à beira do regresso do país ao confinamento, confessa que já está a trabalhar num outro livro, o sucessor do título que serve de pretexto a esta conversa. Projectar a Ordem: Cinema do Povo e Propaganda Salazarista 1935-1954 é a mais recente adenda a uma obra de investigação que tem prestado especial atenção ao período do Estado Novo e à tensão entre a arte e a política, pesquisando exaustivamente os arquivos existentes sobre questões de propaganda e censura tanto em Portugal como nas então colónias africanas.