Detectada a variante da África do Sul em Portugal

Foi detectada a variante recentemente identificada na África do Sul em Portugal, anunciou esta noite na RTP João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) e coordenador do estudo sobre diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal. Até agora, há um único caso no país.

“Infelizmente, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge hoje mesmo detectou a presença da variante da África do Sul também em Portugal”, afirmou o investigador. “É um caso único.” Explicou ainda que este era um caso suspeito e que, através da sequenciação genómica, o Insa confirmou que se tratava da nova variante da África do Sul, que tem preocupado por ser mais transmissível.

João Paulo Gomes disse que se trata de um sul-africano residente em Lisboa, que terá chegado a Portugal pouco depois do Natal. “O diagnóstico foi feito nos primeiros dias de Janeiro.” Referiu que as autoridades de saúde já foram informadas e que a Direcção-Geral da Saúde já está a fazer o rastreio dos contactos “o mais rápido possível para se quebrar a cadeia de transmissão”.