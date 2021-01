Covid-19. Nova variante do Reino Unido pode ser mais letal, diz Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou, esta sexta-feira, que há provas científicas que demonstram que a nova variante da covid-19 encontrada no país no final do ano passado está associada a uma mortalidade mais elevada.

“Fomos hoje informados de que, para além de se espalhar mais rapidamente, também parece haver algumas provas de que a nova variante — a variante que foi descoberta pela primeira vez em Londres e no sudeste (de Inglaterra) — pode estar associada a um maior grau de mortalidade”, disse, numa conferência de imprensa.

A nova variante pode até 30% mais letal do que a original, acrescentou Patrick Vallance, conselheiro científico principal do Governo do Reino Unido.

Para as pessoas com 60 anos, por exemplo, os dados disponíveis mostram que a cada mil pessoas infectadas com a antiga variante, dez poderiam morrer. Mas com esta nova variante a cifra aumenta para 13 ou 14, disse, citado pelo The Guardian. E esta é uma proporção que se verifica também noutros grupos etários.

Contudo, o especialista frisa que ainda há muita “incerteza” acerca destes números, mas que há provas que indicam um aumento na mortalidade e na transmissibilidade desta nova variante.

Quanto à transmissão, sabe-se, por ora, que a nova estirpe se transmite entre 30% a 70% mais rapidamente do que a antiga. Não há grandes diferenças a apontar em relação às faixas etárias que afecta e os sintomas são iguais independentemente da idade, afirma, com base na informação das pessoas hospitalizadas com a nova estirpe.

Apesar de tudo, para quem teve um teste positivo à nova variante o risco aumenta, comparativamente às pessoas infectadas com a antiga.

O primeiro-ministro britânico afirmou ainda que todas as evidências actuais mostram que ambas as vacinas aprovadas no país (a da Pfizer e BioNTech e a da AstraZeneca-Oxford) continuam a ser eficazes contra esta nova variante.

Patrick Vallance confirma que as vacinas mantêm a sua eficácia com a nova variante britânica, mas lança dúvidas no que diz respeito à variante sul-africana e brasileira, que têm características que as poderão tornar menos susceptíveis às vacinas. Porém, sublinha, é necessária mais informação clínica para perceber o efeito nestas variantes.

Já mais de 5,30 milhões de pessoas foram inoculadas no Reino Unido — que já comprou doses suficientes das vacinas para imunizar 65 milhões de pessoas (a quase totalidade da sua população).