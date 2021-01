Missas suspensas a partir de sábado

As missas eram uma das excepções previstas no novo confinamento. Decisão foi tomada por causa do agravamento da situação epidemiológica em Portugal.

As missas serão suspensas a partir de sábado, anunciou esta quinta-feira a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). A decisão foi tomada por causa do agravamento da situação epidemiológica da covid-19 – com cada vez mais casos de infecção, mortes diárias e internamentos. As missas eram uma das excepções previstas no novo confinamento.

“Embora lamentando fazê-lo, a Conferência Episcopal Portuguesa determina a suspensão da celebração ‘pública’ da Eucaristia a partir de 23 de Janeiro de 2021, bem como a suspensão de catequeses e outras actividades pastorais que impliquem contacto, até novas orientações”, refere um comunicado da CEP enviado à agência Ecclesia.

No caso dos arquipélagos da Madeira e dos Açores serão dadas “orientações próprias” pelas dioceses locais.

Os bispos sublinham que é “um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação”.

Em alternativa, serão apresentadas celebrações transmitidas em directo ou por via digital.

Os funerais continuam a ser celebrados de acordo com as orientações já em vigor.