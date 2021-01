Governo anuncia fecho de creches, escolas e universidades na partir de sexta-feira

O Governo prepara-se para anunciar, no final do Conselho de Ministros que começa às 9h30 da manhã desta quinta-feira, o encerramento de creches, escolas e universidades a partir de sexta-feira. A decisão foi tomada ontem ao final do dia, já depois de António Costa ter regressado de Bruxelas, e durante uma reunião entre o primeiro-ministro, o ministro da Educação, a ministra da Saúde e a ministra da Presidência. Ao que o PÚBLICO apurou, todo o sistema de ensino será encerrado, na sequência do aumento exponencial de novos casos de infecção e mortes por covid-19.