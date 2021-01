Cerca de 80% dos inscritos votaram no domingo

Resultados finais da votação nos 308 concelhos do país.

Cerca de 80% dos eleitores inscritos para o voto antecipado nas presidenciais votaram no domingo, segundo dados finais relativos aos 308 municípios divulgados, esta quinta-feira, pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo informações enviadas à Lusa, de um total de 246.880 inscritos, votaram 197.903 eleitores, o que corresponde a cerca de 80,15%.

Depois da experiência de 2019, nas europeias e legislativas, o voto antecipado em mobilidade alargou-se das capitais do distrito para as sedes dos 308 concelhos e o objectivo é simples: evitar grandes concentrações de pessoas devido à epidemia de covid-19 no país.

O dia de votação antecipada foi marcado por longas filas de pessoas para votar, em especial nas grandes cidades, o que originou críticas de partidos da oposição, como PSD e CDS.

No domingo, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, votou no Barreiro, distrito de Setúbal, para as presidenciais de 24 de Janeiro e considerou que o processo correu bem, mas, um dia depois, o primeiro-ministro, António Costa, reconheceu deficiências de organização em alguns concelhos.

Quem se inscreveu para o voto antecipado e não o fez poderá votar no próximo domingo.