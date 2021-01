A candidata que também lançou um candidato a líder do PS

A um dia do final da campanha para a presidência, Ana Gomes revelou que vai encorajar o seu apoiante Pedro Nuno Santos a disputar a liderança do PS.

Se alguém tinha dúvidas de que a corrida presidencial da socialista Ana Gomes sem apoio oficial do PS poderia mexer com o futuro do partido, a candidata tirou-as no penúltimo dia da campanha ao lançar Pedro Nuno Santos para a disputa da cadeira de secretário-geral dos socialistas. E será o seu apoiante Pedro Nuno Santos que, ao fim do dia de amanhã, terá a honra de encerrar a campanha.