BE questiona Governo sobre devolução de prémio de desempenho dos profissionais de saúde

A administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) já confirmou a situação ao PÚBLICO, justificando que foram revistos os critérios de atribuição de prémios e foram identificados casos em que os requisitos não estavam totalmente cumpridos.

O Bloco de Esquerda perguntou nesta quinta-feira ao Governo se tem conhecimento da decisão da administração do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) que obriga profissionais de saúde a devolver o prémio de desempenho atribuído pelos serviços prestados durante o primeiro período em que vigorou o estado de emergência, entre 19 de Março e 2 de Maio. Numa pergunta enviada ao Ministério da Saúde, o grupo parlamentar do BE quer saber o que é que a tutela de Marta Temido pretende fazer para corrigir a situação e pergunta qual a posição do Governo sobre a abrangência dos prémios em causa.

Ainda não é claro quantos profissionais serão abrangidos pela decisão, mas aqueles que estão a ser notificados e que receberam mais 50% da sua remuneração-base mensal poderão agora perder metade do salário-base do próximo mês. Ao PÚBLICO, o CHUP explica que “foram revistas sistematicamente todas as situações, levando à inclusão de mais 410 colaboradores” tendo sido simultaneamente identificadas “situações que as chefias intermédias tinham considerado [elegíveis], mas que o conselho de administração não validou por não cumprirem inequivocamente todos os critérios”.

Apesar de compreender a “desilusão e o impacto de tal medida”, o conselho de administração do grupo hospitalar justifica que “seria injusto ter decisões desiguais para os trabalhadores que cumpriram alguns critérios, mas apenas de forma parcial e insuficiente”.

Para o BE, a atitude do centro hospitalar é “inaceitável”. O partido afirma que “tem alertado para a necessidade de garantir o justo reconhecimento a todos os profissionais, e não apenas a alguns, que é o que tem acontecido”. O facto de os prémios terem sido já entregues e estarem agora a ser retirados torna a situação “ainda mais insultuosa”, acrescenta o deputado Moisés Ferreira, que assina a pergunta enviada ao Governo.

No Twitter, o deputado bloquista lembra que atravessamos o “pior momento da pandemia em Portugal” em que “tanto se pede aos profissionais de saúde” o que torna a decisão “inadmissível”. O parlamentar insistiu ainda no apelo ao alargamento do prémio de desempenho a todos os profissionais de saúde.

O prémio de desempenho aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que estiveram na linha da frente do combate à pandemia no primeiro estado de emergência deveria chegar a cerca de 25 mil funcionários e foi estimado que custaria 23 milhões de euros, segundo dados do Ministério da Saúde.