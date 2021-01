“Até ao fim, tudo está aberto para todos”. Marcelo receia segunda volta por causa da abstenção

A propósito da sondagem do PÚBLICO e da RTP, em que perde cinco pontos face a Dezembro, o candidato sublinha que a subida da abstenção prejudica sempre mais os que têm mais intenções de voto.

Disse-o duas vezes no mesmo dia: “Basta uma abstenção de 70% para tornar quase inevitável uma segunda volta”. Primeiro no antigo liceu Pedro Nunes, em Lisboa, à tarde, depois no Porto, à noite, conhecida que era a sondagem sobre presidenciais para o PÚBLICO e a RTP.

“Até ao fim, tudo está aberto para todos, está aberta a hipótese de haver uma volta ou duas voltas, e está aberta a hipótese da vitória”, disse Marcelo Rebelo de Sousa à RTP perto da meia-noite, depois de dar uma entrevista ao Porto Canal.

Era o comentário à perda de cinco pontos percentuais de Dezembro para Janeiro na sondagem da Universidade Católica, pontos que podiam fazer toda a diferença. “Há um mês, mês e meio, havia sondagens que me davam entre 60 e 70% e havia uma entre 58 e 59%, eu recordava que há cinco anos pela mesma altura as sondagens davam-me 62% e eu tive 52%. O Presidente Cavaco na reeleição também tinha tido 62% ou 63% e depois teve 52 ou 53%”, calculou.

Ou seja, se a diferença entre intenções de voto e o dia das eleições é de cerca de 10%, os 63% que hoje tem podem concretizar-se em apenas 53%. O problema é o aumento mais que previsível da abstenção. É aqui que diz pela segunda vez: “Basta elevar a abstenção para isso punir os melhores colocados nas sondagens e é tudo muito relativo. Até ao fim, tudo está aberto para todos”.

Marcelo explica que a abstenção prejudica aquele que tem maior intenção de voto: “É proporcional. Se houver uma subida de 10 ou 20% de abstenção, depois calcula-se em função da posição de ranking nas sondagens: o que está em primeiro lugar é punido em 10% ou 8%, quem está em segundo lugar perde 2 ou 3%, o outro perde meio por cento… portanto isso significa sempre uma punição daqueles que, em teoria, são mais bem colocados nas sondagens”.

Faz contas de cabeça para mostrar como é fácil chegar à segunda volta: “Em teoria, se a abstenção do território nacional – à parte a emigração -, for de 70 ou 75%, quem vai à frente nas intenções de voto perde, em teoria, uma parte considerável desses 15 ou 20% que não votam. Isso pode significar ficar com menos de 50%, e portanto, haver uma segunda volta”. Os 63% nas sondagens sabem-lhe a pouco.