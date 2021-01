The Hill We Climb: o poema de Amanda Gorman que uniu o mundo

Aos 22 anos, a escritora e intérprete Amanda Gorman é a poetisa mais jovem a actuar numa cerimónia de tomada de posse presidencial nos Estados Unidos da América.

Gorman terminou o poema The Hill We Climb a 6 de Janeiro, o dia em que o Capitólio, em Washington D.C., foi invadido por apoiantes do antigo Presidente Donald Trump. O poema não faz referências directas ao golpe, mas a poetisa diz que lhe foram dados cinco minutos para ler na cerimónia de posse de Joe Biden e, antes do que descreveu numa entrevista como “a insurreição confederada” de 6 de Janeiro, tinha escrito apenas para cerca de três minutos e meio.

“Agora, mais do que nunca, os Estados Unidos precisam de um poema ‘inaugural’. Temos de enfrentar estas realidades, se queremos avançar”, disse a jovem de Los Angeles, ao New York Times. E assim, para uma cerimónia cujo tema era America United, escreveu: "Vamos reconstruir, reconciliar e recuperar em todos os recantos da nossa nação, em todos os cantos do país, o nosso povo diverso e formoso vai emergir único e maravilhoso."

