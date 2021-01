Maya Angelou junta-se às outras Barbies de mulheres inspiradoras

A poetisa, escritora e activista norte-americana Maya Angelou é a mais recente figura homenageada pela Mattel, numa linha de Barbies que distingue mulheres inspiradoras. Angelou torna-se, assim, na 10.ª boneca da colecção, que já celebrou nomes como Ella Fitzgerald, Frida Kahlo, Susan B. Anthony e Rosa Parks.

Segundo o site da Mattel, “a linha de Mulheres Inspiradoras presta homenagem às heroínas incríveis do seu tempo; mulheres corajosas que assumiram riscos, mudaram regras e abriram caminho para que outras gerações de meninas sonhassem mais do que nunca”. “[A] boneca Barbie Maya Angelou está a ser apresentada para homenagear a história e o impacto do activismo, trabalho e conquistas da Dra. Maya Angelou”, sustenta a marca norte-americana.

Foto A Barbie de Maya Angelou segura uma miniatura da autobiografia da própria, Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola (1969). Mattel

Desenhada à imagem de Angelou, a boneca usa um vestido longo e um lenço na cabeça, ambos com estampado floral - um dos looks com a assinatura da escritora, que faleceu em 2014. Além das semelhanças físicas, a boneca segura também uma miniatura da autobiografia da própria, o best-seller editado em 1969, Sei Porque Canta o Pássaro na Gaiola.