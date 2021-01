Em Bruxelas, os Covid boys patrulham as ruas para garantir que as regras são cumpridas

Desempregados após o primeiro confinamento, em Março de 2020, Edouard de Vos e Oscar Briou reinventaram-se enquanto Covid boys e patrulham as ruas de Bruxelas armados com desinfectante, fitas métricas e um toque de humor.

Dois jovens belgas que se viram desempregados com a pandemia de covid-19 reinventaram-se como Covid boys, desinfectando superfícies de espaços públicos e patrulhando Bruxelas para encorajar o distanciamento físico e o uso de máscara.

Edouard de Vos, 27 anos, e Oscar Briou, 26, actuam no centro da capital belga vestidos com fatos de protecção química e luvas, armados com desinfectante, fitas métricas, esponjas e um toque de humor.

Ambos perderam os empregos após o primeiro confinamento belga, em Março de 2020. “Passámos o primeiro confinamento a beber e a fazer coisas aleatórias. A certa altura, algo nos aconteceu e as coisas tornaram-se mais claras”, conta à Reuters Edouard, que trabalhava numa fábrica de sabonetes. “E, nessa altura, começámo-nos a organizar.”

Numa rua de Bruxelas, o par aconselha um casal com comida a consumi-la sentados, em vez de caminharem enquanto comem, e relembra transeuntes de que as máscaras, de uso obrigatório na cidade, devem cobrir os narizes. “Sim, está certo. É verdade. Às vezes esquecemo-nos”, responde uma mulher.

Edouard e Oscar limpam os ecrãs de parquímetros e espalham desinfectante nas mãos de um peão, após este ajustar a máscara. Também estão a treinar novos recrutas.

A polícia de Bruxelas, questionada sobre as actividades deste duo, disse: “Oferecer aconselhamento é bom, mas é melhor que este chegue de canais oficiais.”

A Bélgica está entre os países europeus mais gravemente atingidos pela pandemia de covid-19, com mais de 20 mil mortos e perto de 700 mil casos confirmados.