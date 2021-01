Este é Kyuta, um rapaz de 10 anos e 85 quilos que treina para ser ser lutador de sumo

Em 2020 sagrou-se campeão mundial de sumo sub-10, ultrapassando competição tão longínqua como a do Reino Unido e da Ucrânia. O regime de treino de Kyuta Kumagai, planeado pelo pai, Taisuke, é implacável. O rapaz de 10 anos e 85 quilos treina seis dias por semana, ou no seu clube de sumo local ou fazendo o levantamento de pesos. Também nada e pratica atletismo para desenvolver flexibilidade e rapidez explosiva, necessárias para a luta de sumo. Chega a competir contra rapazes cinco ou seis anos mais velhos.

Kyuta segue este programa desde que o pai o inscreveu num torneio enquanto ainda andava no infantário. "Eu não lhe ensinei nada, ele conseguia fazer várias coisas naturalmente", disse Taisuke, um antigo lutador de sumo amador. "Existe talento para sumo e ele tem esse talento. Ele ganhou o torneio. Eu achei que poderia ter algo especial." Um rapaz tímido de poucas palavras, as motivações de Kyuta são simples. "É divertido bater em pessoas mais velhas do que eu."

Pai e filho fazem treinos intensivos num clube local, em Fukagawa, no Japão. Taisuke puxa tanto por Kyuta que a criança fica muitas vezes sem fôlego e a chorar, mas ele acredita que é a única maneira de fazer sobressair o melhor no filho. A chave para o sucesso de qualquer lutador de sumo é a dieta. Num dia normal, Kyuta consome entre 2700 a 4000 calorias, incluindo mais de um litro de leite e uma abundante quantidade de proteína. Bife é a sua favorita. Taisuke diz que Kyuta precisa de aumentar 20 quilos até entrar no ensino básico, em dois anos. Se cumprir isso, há esperança de ser recrutado por um clube de sumo de elite e Taisuke garante que já demonstraram interesse.

Kyuta quer chegar ao nível de yokozuna - o mais alto do ranking no desporto. Mas admite que o regime pode ser brutal. "Treinar sumo é algo que não se descreve com palavras como 'desfrutar'", disse Kyuta. "Quando ficou difícil... Eu pensei em desistir, por vezes." Contudo, por agora, o esforço até ao topo continua, tanto para o pai como para o filho.