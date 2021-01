Parabéns, Joe Biden!

Joe Biden, sê bem-vindo a 46.º presidente dos EUA, acolitado por Kamala Harris. Após atropelos mil até à tua tomada de posse, por culpa do agora apeado Trump, de má memória, só esperamos que dês credibilidade e paz à tua governação, para bem do teu país e de todo o mundo civilizado. Que o “excomungado” Donald Trump desça de vez às ‘catacumbas’ de onde nunca deveria ter saído.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Vacinação

Pertenço aos designados idosos (87 anos). Concordo plenamente que tenham iniciado a vacinação por aqueles que cuidam dos infectados pela covid-19 (todo o pessoal do SNS). A seguir deveriam ser todos os que trabalham para o nosso bem estar, como, por exemplo, todos os trabalhadores das farmácias; dos serviços de higiene municipais (vulgo recolha do lixo); dos transportes públicos e todo o pessoal produtor e fornecedor de produtos alimentares. Depois destes, todos os professores e, então, poderão ser vacinados os ditos idosos. Como referi, sou idoso, mas biólogo e realista. Todos esses profissionais e, eventualmente, outros, são mais relevantes para a vitalidade da sociedade, do que nós, os idosos.

Jorge Paiva, Coimbra

O medo

Março 2020: O choque com uma realidade desconhecida. Aquela sensação de fim do mundo típica de uma produção hollywoodesca. O desconhecido e o surreal de mãos dadas vividos por uma sociedade em conjunto. A Itália, sempre a Itália, e a esperança de que viessem apenas as imagens e não aquela realidade. Nós não queríamos ser a Itália. E não fomos. Tivemos medo. E o medo, às vezes, pode ser o maior afrodisíaco da razão.



Janeiro 2021. Volta a sensação de fim do mundo, de um fim prematuro que parecia poder ter sido evitado na escala em que estamos neste momento. O medo de termos a Itália em Portugal. Nós não somos a Itália. Ninguém quer ser a Itália. Nem a Itália merece ter sido aquela Itália. Mas também o medo de já não termos medo. A falta de medo que nos normaliza, nos escancara as defesas e nos embrutece.

Miguel F. Carvalho, Caxias

Vidas suspensas

Vivíamos felizes, num país com temperaturas amenas, com bastantes dias de sol, apreciado por muitos turistas que adoram o nosso clima e gastronomia. Surpreendentemente, e num curto espaço de tempo, tudo se transformou por culpa de um vírus, então desconhecido, que alterou todos os nossos planos e raciocínios. Somos confrontados, diariamente, com dúvidas sobre o nosso modo de agir e não somos capazes de avaliar as nossas fragilidades. Não podemos conviver com familiares e amigos e obrigados a confinamentos intermináveis. Temos que nos adaptar a todas estas adversidades e confiar, expectantes, que as vacinas contribuem rapidamente para voltarmos à normalidade que tanto ansiamos.

Diamantino Reis, Portimão

Dormência total

Com o país a chorar e a enterrar os seus mortos como é possível que a classe política ainda se mostre disponível para a campanha eleitoral? Com o país em campanha eleitoral como é possível votar-se antecipadamente e com filas enormes como se tudo estivesse normal? Será que o país com mais mortos por milhão de habitantes está mesmo consciente do perigo em que mergulhou por incompetência dos políticos?

Manuel Alves, Lisboa

Confinamento geral, já!

Já não há alternativa possível face à situação actual. Se não quisermos bater os recordes mundiais de permanências no topo, percentual, de mortos e novos infectados por covid-19. Não dá para esperar por mais relatórios, mais e mais especialistas. Não se devia estar no “patamar” de infectados e mortos que estamos, mas estamos. Não interessa “atirar culpas” até porque grande parte da população fez tudo para que os contágios aumentassem. Não foi só o Governo que facilitou, uma vez que todos os partidos sem excepção alinharam com Costa para o país não fechar no Natal, e, valeu tudo. Não foi o Governo que foi encher centros comerciais e tudo o mais; não foi o Governo que foi passear, sem máscaras, sem distanciamentos à beira-mar. E vale a pena lembrar que só o partido do Governo e o maior partido da oposição têm permitido que haja estado de emergência.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Música portuguesa

Confinei-me numa aldeia onde tenho raízes. Acordei segunda-feira a ouvir na rádio local uma música que as rádios nacionais já não me davam há muito. Paulo de Carvalho, Dez anos é muito tempo, Flor sem tempo, Diz-me que fazes depois do adeus, “Nini”. Que saudades. Parece que as rádios se queixam da dificuldade de gestão com 25% de música portuguesa [imposto pelo Governo nas últimas medidas]. Com dois géneros de música que são património mundial, e uma música tão rica como a nossa, nem a tia Catarina Chitas adufeira, entende porquê. Será da música ou da gestão?

José Rebelo, Caparica