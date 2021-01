Do batom vermelho às linhas vermelhas

Há uma questão pertinente a propósito da ascensão dos radicalismos que vale a pena colocar: quando é que aquilo que os partidos radicais defendem passa a ser de tal forma ameaçador para a democracia que se torna politicamente exigível aos partidos moderados abdicarem do acesso ao poder, se preciso for, para impedir que os radicais entrem no arco da governação? Exemplificando com o caso português: o que é que Ventura precisa de dizer ou fazer para que se torne inaceitável qualquer acordo com o PSD?