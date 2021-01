Duplo ataque suicida causa mais de 20 mortos e 50 feridos no Iraque

Um duplo atentado suicida causou pelo menos 23 mortos e deixou mais de 50 pessoas feridos num mercado em Bagdad, no Iraque, segundo a Reuters.

De acordo com as autoridades iraquianas, dois atacantes com coletes de explosivos fizeram-se explodir num mercado aglomerado na Praça Tayaran, no centro da capital iraquiana, e é expectável que o número de mortos possa continuar a aumentar nas próximas horas, tendo em conta a gravidade dos feridos.

Até ao momento, o ataque ainda não foi reivindicado. Desde que o Daesh foi derrotado no Iraque em 2017, os ataques suicidas com recurso a bombas têm sido raros no Iraque.

O último atentado suicida deu-se em 2018, também na Praça Tayaran, causando a morte de 27 pessoas em Janeiro desse ano.

Em 2017, após combates que duraram três anos e contaram com a ajuda de uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos e com milícias apoiadas pelo Irão, as autoridades iraquianas declararam a vitória sobre o Daesh.

Apesar de derrotado, o Daesh mantém uma rede de operacionais no Iraque, com o grupo jihadista a tentar reagrupar-se no país, mantendo células activas em regiões montanhosas ou desertas, de onde tem levado a cabo alguns ataques de menor dimensão.