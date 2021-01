Bernie Sanders virou "meme" na tomada de posse de Biden

Bernie Sanders foi preparado para o frio, nesta quarta-feira, para a tomada de posse de Joe Biden como 46.º Presidente dos EUA. O senador do Vermont vestiu uma parka e calçou as luvas para se sentar confortavelmente a assistir à cerimónia. Na Internet, não tardaram a surgir milhares de memes do democrata e o PÚBLICO reuniu alguns dos melhores.

O casaco usado por Sanders tem um significado especial, como explicou mais tarde no Twitter a mulher do senador, Jane O'Meara Sanders. Foi mandado fazer pelo filho do casal, Dave, em conjunto com uma marca de snowboard de Vermont. Mas este já é o segundo que Bernie Sanders tem, o original tinha a sua cara estampada na parte de trás. Ao que parece, o senador gostou tanto da brincadeira que o filho lhe ofereceu outro pelo Natal, mas, claro, sem a estampagem.

Já as luvas foram feitas por uma professora do Vermont, Jen Ellis, e oferecidas ao democrata há mais de dois anos, relata a Reuters. As luvas em questão são feitas de camisolas de lã reaproveitadas e cosidas com linha de plástico reciclado. "Fiquei muito honrada que ele [Sanders] as tenha usado hoje. O facto de ainda as usar é um grande elogio. Havia pessoas na tomada de posse a usar roupas de designers famosos. E havia o Bernie, a usar as minhas luvas", declarou a professora. Não é a primeira vez que Sanders surge a usar as luvas em questão, já que em 2019 foram presença constante na campanha eleitoral. É caso para dizer que são as suas luvas favoritas.

Na Internet foi até criada uma página que permite colocar Bernie Sanders onde quiser. Basta escrever o nome da localização. Experimente com a sua!