Uma vida de viagens e um gap year aos 62 anos

Neste episódio, falámos com um convidado de peso: Mário Grilo, o pai da nossa anfitriã Marta. Desde a infância em Moçambique, onde fez a sua primeira viagem (foi sozinho e à boleia passar um mês com uma tribo africana), até ao seu gap year aos 62 anos, prepara-te para um episódio com décadas de histórias.

Depois do 25 de Abril, no precipício da maioridade, Mário veio para Portugal, onde o sonho de ser diplomata deu lugar ao curso de Turismo no Instituto de Novas Profissões, prevalecendo assim a sua habilidade natural de dialogar e conhecer novas culturas. Seguiu-se uma carreira na área do turismo, em que Mário Grilo trabalhou como correio de turismo, guia de viagens e agente de viagens.

Um verdadeiro baú de histórias, Mário partilhou connosco aventuras em aviões nas Fiji, um despertar frente a frente a um macaco na Malásia, um encontro demasiado próximo com um elefante na Tanzânia, um episódio caricato em que montou uma avestruz na África do Sul e desvendou segredos sobre o seu mês fechado num mosteiro nepalês em voto de silêncio. Uma conversa entre pai e filha, dois gappers, com uma mensagem transversal: o importante é construir uma vida que nos faça felizes.

Subscreva o programa Ready. Gap. Go! na Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​​​ Acompanhe a Gap Year Portugal nas redes sociais Instagram e Twitter e no site gapyear.pt.​​​​