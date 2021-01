Lisboa: refeições e mercearias em casa, sugestões de take away e entregas

No confinamento são vários os restaurantes e mercearias que mantêm serviços de take away seguro e entregas directas ou via plataformas. As primeiras propostas são para Lisboa. Partilhe as suas sugestões. Para ajudar quem fica em casa e a restauração que não pára.

MERCEARIAS e CABAZES

Prove - Promover e vender

É uma cooperativa agrícola que promove o escoamento de produtos locais e privilegia as relações de proximidade, entre quem produz e quem consome. Ainda não cobre todo o território nacional (Aveiro, Beja, Braga, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu), mas fornece cabazes de produtos hortofrutícolas locais e da época entregues semanalmente ao consumidor pelo produtor. Para aderir é necessário preencher online uma ficha de consumidor. Site

Mercearia Criativa

“Vamos continuar aqui e vamos até si.” A Mercearia Criativa (Lisboa) mantém o serviço de take away e entregas ao domicílio com pão fresco todos os dias (há diferentes padarias ao longo da semana, basta espreitar o calendário nas redes sociais) e “fruta da época e legumes biológicos” à quarta e quinta-feira. Para além disso, mantém a oferta de produtos portugueses: “manteigas, queijos, enchidos, ovos bio, batatas fritas, tostas, compotas e patês, chocolates, chás, iogurtes, bolachas, conservas, vinhos, gelados, azeite, temperos, empadas, refeições congeladas”, entre outros. “De Norte a Sul, incluindo Madeira e Açores, apoiamos os nossos produtores.” Tel.: 218 485 198, site

BiOrgani

A BiOrgani, em Lisboa, está a fazer entregas ao domicílio na região, de terça a sábado. Basta fazer a encomenda “com menos de 24 horas de antecedência”, verificar se a morada se encontra abrangida pelo serviço, escolher um dos períodos de entrega e esperar pela notificação com a hora prevista de chegada da encomenda a casa. Para além disso, mantém-se ainda em funcionamento o ponto de entrega em regime de drive thru, na Avenida Álvaro Pais, 13. Os clientes têm que indicar o número da encomenda previamente feita, nome e matrícula do carro e os produtos serão entregues no carro “colocando-os directamente no porta-bagagens”, se se pretender. Tel.: 928 062 569, site

Maria do Pomar

Em Lisboa e Porto, a Maria do Pomar leva cabazes de frutas e legumes frescos a casa (ou à empresa). Na loja online pode seleccionar e encomendar “produtos da época, provenientes de culturas sustentáveis de produtores nacionais e internacionais”. As entregas são em 24 horas. Há cabazes pré-feitos e pode também criar-se um de raiz a partir de 19,50 euros. Segundo informam, as “entregas são realizadas em carrinhas refrigeradoras e as embalagens 100% recicláveis”. Site

RESTAURANTES

É Um Restaurante

É Um Restaurante nasceu em 2019 pela mão da associação Crescer, enquanto projecto (também) de reintegração no mercado de trabalho de pessoas que estiveram em situação de sem-abrigo. Em Março de 2020, o espaço “deixou a sua actividade em stand-by e, a pedido da autarquia de Lisboa, começou a confeccionar e a distribuir refeições à população sem abrigo” da cidade. Fazem-no “até aos dias de hoje e enquanto for preciso”, mas o serviço de restauração ao público retomou entretanto, agora em take away e entregas ao domicílio, disponíveis “em todas as plataformas”. Uma forma de conseguir “manter a actividade”, a par com donativos e financiamentos. Quando for possível, o É Um Restaurante começa a “formar a terceira turma de formandos”. “Esperamos, quando pudermos voltar a abrir enquanto restaurante, que seja esta nova turma a receber-vos.” Na Rua de São José 56, tel.: 215 968 325. Site, Instagram. Horário take-away: de segunda a sexta das 12h30 às 15h e das 18h30 às 22h

Belmiro

Belmiro de Jesus ganhou fama no Salsa & Coentros e, depois, no Bel’Empada. Mas os clientes que seguem há muitos anos o chef transmontano não procuravam os restaurantes onde trabalhava pelos nomes das casas. Iam comer ao Belmiro. Vai daí, o cozinheiro abriu um restaurante e chamou-lhe Belmiro. Assunto resolvido. Inaugurado em plena pandemia, o espaço continua a trabalhar e funciona em regime de take away e entregas, de segunda a sábado das 11h às 20h. Tel.: 218 852 752. Instagram

Taberna da Rua das Flores

A Taberna da Rua das Flores volta a transformar-se na Taberna em Casa, com “novo menu para take away e entregas ao domicílio”. Cada dia, um novo prato, anunciado nas redes sociais. Os restaurantes asiáticos que os mesmos proprietários têm no Martim Moniz, no Mercado Oriental, continuam também a trabalhar em regime de take-away com as empresas UberEats, Glovo e a Takeaway. Encomendas através do 213 479 418 e/ou grupo de Whatsapp. Novidades no Facebook

Sinal Vermelho

É um clássico do Bairro Alto e agora leva a comida a (quase) todo o lado. Menu longo com base na cozinha tradicional, com ementa a ser actualizada no Facebook ou Instagram. Atenção às ofertas - esta semana, por exemplo, até dia 24/01, nas encomendas acima dos 29,90 euros oferece uma garrafa de vinho. Dos peixinhos da horta a salada de polvo, das gambas e amêijoas aos bolinhos de bacalhau; de filetes de polvo ou peixe galo a variações de polvo, bacalhau, novilho, feijoada de choco ou pastéis de massa tenra. Encomendas tel.: 213 461 252. Promessa em Lisboa: "entregamos onde for preciso!”.

Sr. Lisboa

À Avenida da Liberdade (Rua S. José, 134), o Sr. Lisboa tem take-away e entregas na Grande Lisboa e Cascais. O menu para entregas em casa inclui selecção de entradas e petiscos (do torricado de alheira ao pica-pau ou atum braseado). Há ementa Reserva para Dois, entre bacalhau ou polvo à lagareiro, bochechas de porco, rosbife de novilho do Açores, ragoût de cogumelos e bimis salteados. Mais propostas no Facebook ou Instagram. Encomendas tel.: 213 423 512‬, 910 894 678. Facebook, Instagram.

Bômau

“Comida de conforto saudável” é a aposta deste pequeno restaurante na Alexandre Herculano (61), em Lisboa. A ementa é inspirada pelas origens da equipa, que vão de Portugal à Índia, Dinamarca, Síria e Portugal, e pelas suas viagens. Abriu em Abril e procura enfrentar a crise com cozinha de mercado, produtos locais e sustentabilidade. Com take away e entregas (Uber Eats, em breve takeaway.com). Entre as propostas sliders (mini-hambúrgueres), wraps, skewers (espetadas grelhadas) e saladas, mas também do caril ao fried chicken, da mandioca aos black beans e peixinhos da horta. De segunda a sexta-feira das 12h às 20h em regime de take away e delivery. Site, instagram, tel.: 911 818 358.

Betânia

O restaurante localizado em espaço central na igreja do Sagrado Coração de Jesus (Rua Camilo Castelo Branco, 4) funciona em take away das 11h às 22h30. A ementa é de pratos tradicionais: do cozido (à quarta-feira) à carne de porco à portuguesa, iscas, alheiras, arroz de polvo, peixes do dia, grelhados. Confirme no Facebook a ementa do dia. Encomendas pelos telefones: 213151582 / 9344 111 58, Uber eats, takeaway.com ou Glovo.

Tico Tico e Novo Rio

Em Alvalade, o restaurante Tico Tico e Novo Rio funciona em take-away. Há menus diários e propostas destacadas no site e Instagram. Pratos tradicionais, marisco a pedido, não faltam bifes e bitoques. E a lampreia “acabou de chegar”. Depende dos dias mas pode encontrar, por exemplo, sável frito com açorda de ovas, ensopado de lulas, jaquinzinhos fritos com arroz de grelos, ou, entre outros, feijoada à transmontana com entrecosto, cabrito assado no forno à Padeiro ou o arroz de cabidela à moda da casa. De segunda a sexta das 11h30 às 20h, sábado e domingo das 11h às 13h. Encomendas: tel: 218492351 / 218491495 / 925224653 / 931318643. Av. Rio de Janeiro, 19C e D, 21 e 21A.

d'As beatas

Abriu em Janeiro de 2020, com uma cozinha feminista e um olhar de “ternura radical”, no número 8 da Rua das Beatas. Devido à pandemia, e com novo confinamento, o primeiro aniversário chega sem celebrações, com o restaurante num “sufoco” e numa “luta diária pela sobrevivência”. O combate faz-se agora de portas fechadas, em serviço de entregas ao domicílio através da plataforma takeaway.com, onde é possível encomendar “qualquer prato” do menu “disponibilizado no Facebook, Instagram e no take away”, “à excepção das sobremesas, que serão apenas a mousse de chocolate e um belo tiramisu a substituir o leite creme de poejo”, acrescenta-se nas redes sociais. “Acreditamos que se sobrevivermos a estas circunstâncias, teremos muito para partilhar convosco, de comida boa, a formação a eventos e a muito debate sobre o lugar das mulheres na criação.” Tel.: 218 863 397

Terra Pão

A padaria artesanal situada no Mercado de Arroios (lojas 8 e 15) está com novos horários de take away, funcionando agora das 8h às 20h durante os dias de semana, das 8h às 13h ao sábado e das 8h às 16h no domingo. Para além das fornadas de pão, há menus de forno para encomendar até sexta e degustar em casa ao fim-de-semana. Está ainda nas plataformas de entrega ao domicílio TakeAway e Glovo. Encomendas: 910 484 446 Facebook

Grupo QNC

“Segundo confinamento, aqui vamos nós”, anuncia o grupo que reúne três espaços - Boato, QURA e O Moço dos Croissants.

O Boato (t: 914535590, Facebook) propõe especialmente grandes cabazes de mariscadas, que vão de ostras a sapateira, camarões, percebes e muito mais: há a versão premium e royal (esta com extra lavagante) por 100 e 140 euros, respectivamente. Estão também disponíveis avulso os produtos dos cabazes e arroz de lingueirão para dois (38 euros) para almoços e jantares dos domingos ("traga o seu tacho").

No Qura (t: 915602947, Facebook) podem ser adquiridos os pratos do chef Manel Perestrelo em doses para dois: os pratos vão “acondicionados e em sacos de vácuo” e com acesso a um vídeo em que o cozinheiro explica passo a passo a confecção ("águas a ferver e magia") que demora no máximo cinco minutos - incluem-se propostas como Bochechas de Porco com Cremoso de Batata e Coentros (25€), Lulas com Pesto de Coentros e Puré de Raiz de Aipo (25€) ou Tártaro de Novilho com Tostas Finíssimas Caseiras e Aromatizadas (35€). Ainda disponível O Moço dos Croissants (t: 915604018, Facebook).

Estão também na Uber Eats ou Glovo. Encomendas com 24h/antecedência, entregas todas as segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. A entrega é grátis em Lisboa centro para encomendas superiores a 50€ (em Lisboa 5€, arredores 10€, fora da zona é proposto um valor caso a caso).

Portugália em casa

A cervejaria tem ementa disponível adaptada para casa e serviço Portugália em Casa, que permite a quem queira confeccionar as especialidades no domicílio. Na ementa, estão disponíveis pica-pau à portuguesa, bacalhau com gambas, natas e broa, o pernil de porco, mariscos e mais. Ementa no site, Instagram. Encomendas: reservas@portugalia.pt t: 939 900 843.

Laurentina - Rei do Bacalhau

Com quase meio século de história, o Laurentina (Av. Conde Valbom, 71A) tem ementa com o rei bacalhau pronto a levar para (ou receber em) casa. Do pastel às pataniscas, do bacalhau em versões clássicas (natas, broa, arroz, couvada, etc) a outras sugestões, caso do camarão à moçambicana ou cabrito assado no forno. Também se pode encomendar bacalhau (da Islândia) seco (inteiro, posta ou peça) ou demolhado (posta ou peça). Ementa actualizada aqui. Encomendas: tel.: 217 960 260, Whatsapp 962959725, site, instagram.

Mercantina Alvalade e Bistro 37

Para além da carta disponível habitualmente em serviço de take away e entregas, disponível na Uber Eats, o grupo Mercantina decidiu apostar no brunch neste segundo período de encerramento temporário devido à covid-19, com o lançamento do menu Brunch Everyday at Home para encomendas diárias, das 10h30 às 15h. O menu, pensado para uma, duas ou quatro pessoas (14,50€, 29€ e 54€, respectivamente), inclui iogurte grego com granola e fruta; tosta de salmão fumado, queijo philadelphia e cebolinho ou tosta de abacate, bacon e tomate confitado; ovos rotos trufados com presunto em duas texturas; croqueta basca de presunto com creme de milho fumado; panqueca simples ou vegetariana; sumo de laranja natural, chá de maçã e canela e sumo detox. É ainda possível encomendar o bao (por mais 6,50€) ou um menu simples, composto apenas por panqueca ou tosta e uma bebida (9,80€). Mercantina Alvalade: 21 796 0313 – Bistro 37: 919 134 014. Site

Pasta Non Basta e Memória

Os restaurantes do grupo Non Basta estão a funcionar com serviço de take away e entregas através da Uber Eats (com descontos). Para além das cartas habituais, mantiveram o lançamento previsto de novos pratos, apesar do encerramento temporário dos espaços. É, por isso, a partir de casa que se poderão provar as cinco novidades do Memória, incluindo os ravióli de couve-flor com vieiras, alcaparras e amêndoas (16€) ou os gnocchi de beterraba com acelgas e pesto de couve e nozes (12€). Já na carta do Pasta Non Basta há agora três novos pratos para experimentar, como o risotto de funghi e tartufo (com cogumelos, mascarpone, parmesão, trufa e salsa, por 15€). Estão ainda de volta os kits do it yourself de pizza, “que tanto sucesso fizeram durante o primeiro confinamento”, anuncia o grupo em comunicado, com três pizzas “para recriar em casa”. Estes kits, acrescenta-se, apenas podem ser encomendados através do WhatsApp (911 124 522), com levantamento num dos restaurantes do grupo ou entrega gratuita, para pedidos acima de 12€ nos bairros onde se localizam os restaurantes (Alvalade, Avenidas Novas e Campo de Ourique). Site

PlateforHome

O grupo readapta ementas das suas casas para o segundo confinamento. Inclui Honest Greens, Coyo Taco, ZeroZero, Wok to Walk, Vitaminas, Honorato, Talho Burger e Capri para take-away (fora dos centros comerciais) e delivery. Há menus com ofertas especiais para entregas e mantém-se disponíveis para pedidos personalizados. Há menus para dois ou quatro. Estão disponíveis também na UberEats, Bolt Food e Glovo, entre as 12h e as 16h e as 19h e as 22h de segunda a sexta-feira, e das 12h às 22h (horário ininterrupto) aos sábados e domingos. Nos restaurantes de rua com take-away: de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 20h, e aos sábados e domingos, das 12h às 17h – os horários podem ser alterados em virtude das regras vigentes.

Coyo Taco (Facebook): há menus de tacos, quesadillas ou veganos, além de estarem disponíveis também com burritos.

Honest Greens (Facebook): menus vegetarianos para dois ou quatro.

Wolk to Walk (Facebook): menus wok com limonadas.

Honorato (Facebook): menus com vários hambúrgueres da casa, que podem incluir batatas fritas e mousse para sobremesa.

Vitaminas (Facebook): saladas e sumos, sanduíches, gelatinas e empadas de frango em menus variados.

Vegetariano: Comer Amor

É uma empresa de catering vegetariano e está a disponibilizar pacotes de refeições em casa. Pacotes de 5 refeições (30 euros) e 10 refeições (55 euros). Garantem menus “100% de origem vegetal” entregues em casa ou local de trabalho (à sexta-feira) em Lisboa, arredores e Margem Sul. As encomendas devem ser feitas até quinta. A ementa muda todas as semanas e é publicada à segunda no Instagram. Contactos: site, Facebook

Da Geórgia, Treestory

O primeiro restaurante baseado em gastronomia da Geórgia (Rua Luciano Cordeiro, 46A, perto do Marquês), está em serviço de take away e entregas. Entre as especialidades, o khachapuri (uma tarte assada recheada com queijo derretido) em várias versões, espetadas e vários pratos de carne, também com versões vegetarianas. Está a oferecer desconto de 30% no TA e 20% na entrega ao domicílio conforme os pedidos. Ementa no site. Presente em Uber Eats e takeaway.com. Facebook. Instagram, t: 911 924 393

La Paparrucha

O restaurante argentino tem serviço de take away e entregas ao domicílio com ementa à la carte e, a partir de 16 de Janeiro, também um menu de brunch, para duas pessoas, com sumo de laranja, cappuccino, croissant, pão escuro, manteiga, compotas, queijo curado, iogurte com granola, fruta, ovos mexidos, salsichas com tomate e ainda bolo de chocolate. Custa 29,90€ se lá for buscar. No delivery acresce a taxa do serviço de entrega das plataformas online onde está disponível. Tel.: 213 425 333 Site