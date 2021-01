Com escolas fechadas, pais terão apoio de 66% do salário

António Costa anunciou que haverá um apoio idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento aos pais de crianças com idade inferior a 12 anos.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que as creches, as escolas e as universidades vão encerrar durante 15 dias já nesta sexta-feira e está previsto um apoio para os pais idêntico ao que vigorou no primeiro confinamento para lhes garantir 66% do salário.

“Tal como aconteceu no anterior período do confinamento em Março, são adoptadas medidas para apoiar as famílias com crianças com idade igual ou inferior a 12 anos. Em primeiro lugar, terão as suas faltas justificadas ao trabalho — se não estiverem em teletrabalho, naturalmente — e haverá um apoio idêntico ao apoio que foi dado na primeira fase do confinamento”, anunciou o primeiro-ministro, confirmando que esse apoio corresponderá a dois terços do salário.

O apoio deverá ser semelhante ao apoio excepcional à família para trabalhadores por conta de outrem atribuído no ano lectivo anterior e que previa o pagamento de dois terços do salário aos pais que tinham de prestar assistência a filhos ou outros dependentes a cargo, menores de 12 anos, na sequência da suspensão das actividades lectivas. Este subsídio oscilava entre os 635 euros (o salário mínimo nacional em 2020) e 1905 euros (três vezes o salário mínimo), sendo o valor máximo suportado pela Segurança Social de 952,5 euros (1,5 salário mínimo).

Continuarão a estar abertas escolas de acolhimento para os filhos de pais que trabalham em serviços essenciais e que “não podem descontinuar a sua actividade para poderem estar em casa com os filhos”, afirmou o primeiro-ministro.

A interrupção, disse Costa, será compensada no calendário escolar, com um alargamento do ensino presencial no período que seria de férias.

Costa afirmou que as escolas não são o principal local de transmissão, mas o Governo decidiu rever a sua posição inicial e anunciou que, “apesar de todo o esforço extraordinário que as escolas fizeram para se preparar para que pudessem funcionar normalmente em actividade presencial, face a esta nova estirpe e à velocidade de transmissão que ela comporta, manda o princípio da precaução que [determinamos] a interrupção de todas as actividades lectivas durante os próximos 15 dias”.