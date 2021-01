V. Guimarães bate Nacional e reacende luta europeia

Já sem gelo no relvado, o V. Guimarães aproveitou nesta quinta-feira a recepção ao Nacional da Madeira para cumprir, com êxito, o primeiro de dois jogos em atraso na Liga, vencendo por 3-1 e aproximando-se dos lugares europeus (está a dois pontos do quinto).

Apesar da vantagem sugerida pelos números, a formação vitoriana não teve tarefa fácil, sendo mesmo forçada a recuperar de desvantagem, fruto de um grande golo do nacionalista Kenji Gorré (16’). Respondeu Quaresma na mesma moeda (22’), com uma trivela, a explorar um mau alívio da defesa insular.

As equipas equivaliam-se em lances de perigo e foi preciso uma reflexão mais profunda para uma segunda parte de maior domínio dos minhotos. Estupiñán, numa insistência, aproveitou uma defesa incompleta de Daniel Guimarães para virar o jogo, obrigando o Nacional a expor-se e a abdicar do bloco baixo que a velocidade de Riascos legitimava.

Risco que só não compensou porque Bruno Varela tapou as redes vitorianas e Lucas Kal marcou na própria baliza (61’).

Gorré teve novo ensejo, mas Varela ofereceu o corpo às balas. O Nacional estava por cima, mas a lesão de Riascos veio aliviar a pressão a que a defesa da casa estava sujeita. O ritmo baixou nos instantes finais e o Vitória garantiu o sétimo triunfo na prova.