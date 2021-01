UEFA avalia hipótese de limitar o Euro 2020 a um só país

O CEO do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, adiantou nesta quinta-feira que o presidente da UEFA está a estudar a hipótese de realizar o Campeonato da Europa num só país, por força do impacto da covid-19.

O Euro 2020, que acabou por ser adiado para este ano, seria o primeiro torneio em formato descentralizado, distribuído por 12 cidades europeias, mas a actual conjuntura força os responsáveis a equacionarem um plano B.

“Não podemos esquecer-nos de que a ideia de levar a cabo este torneio especial surgiu antes do coronavírus. Foi uma iniciativa da Comissão Europeia, que queria divulgar o futebol por toda a Europa”, sublinhou Rummenigge, em declarações ao jornal alemão Münchner Merkur/TZ.

De acordo com o calendário, a competição deverá arrancar no dia 11 de Junho e, se se mantiver o plano inicial, decorrerá em Glasgow, Dublin, Bilbau, Amesterdão, Copenhaga, Munique, Roma, São Petersburgo, Bucareste, Budapeste, Baku e Londres.

“Sei que o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que é tremendamente cuidadoso com a covid-19, está a considerar se não fará mais sentido, nestes tempos, disputar o torneio num só país”, acrescenta o dirigente do Bayern, salvaguardando que haverá sempre um plano sanitário adequado.

É esperado que a UEFA tome uma decisão final sobre o Europeu em Março, sendo que Ceferin continua a confiar no processo de vacinação para manter em aberto o plano inicial.

De resto, oficialmente o discurso dos responsáveis do organismo vai no sentido de preservar as 12 cidades, fazendo os ajustes que forem necessários para minimizar o impacto da pandemia.

“A UEFA, juntamente com as 12 cidades anfitriãs, está actualmente a trabalhar em quatro cenários operacionais para o Euro 2020: estádios cheios, 50-100% da capacidade com medidas de mitigação, 20-30% da capacidade com medidas de mitigação, jogos à porta fechada”, explica o porta-voz, citado pela Reuters.

Adiantando que cada cidade seleccionará dois ou três destes cenários e desenvolverá, nas próximas semanas, planos de acordo com essas escolhas, a UEFA garante que as decisões sobre o regime a adoptar em cada uma será revelada e Março.