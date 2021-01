Liverpool continua a atrasar-se na Premier League

“Reds” perdem em casa com o Burnley e já estão a seis pontos do líder Manchester United.

O Liverpool parece ter-se esquecido de como se ganham jogos na Premier League inglesa. O campeão inglês em título ainda não ganhou qualquer jogo para o campeonato em 2021, e continua numa série sem vitórias que passou a ser de cinco jogos consecutivos depois da derrota em Anfield (0-1) frente ao Burnley. Este desaire deixou a equipa de Jurgen Klopp a seis pontos do líder Manchester United.

Esta época não tem corrido nada bem ao Liverpool e contrasta com um 2019-20 em que foi absolutamente demolidor – ganhou 26 dos seus primeiros 27 jogos. Na presente temporada, os “reds” já perderam três jogos e empataram sete nas primeiras 19 jornadas – ou seja, venceram menos de 50 por cento dos seus jogos na Premier League.

Nesta quinta-feira, o campeão inglês voltou a ser o paradigma da desinspiração, acabando por sofrer o golo da derrota já perto do final. Alisson Becker derrubou Ashley Barnes na sua área e, na conversão do castigo, o avançado do Burnley marcou aquele que viria a ser o único golo do jogo.

A derrota sofrida nesta quinta-feira marcou o final de quase quatro anos do Liverpool sem perder em Anfield para a Premier League.