Há um novo recorde do mundo para o golo mais longo: foi de baliza a baliza

Tom King, guarda-redes do Newport County, efectuou o pontapé de baliza, a bola viajou 96,01m com a ajuda do vento e só parou no fundo das redes da equipa adversária.

Este é um recorde que não será fácil de bater, a não ser em campos maiores e com muito vento. Tom King, guarda-redes do galês Newport County, da League Two (quarta divisão inglesa), é oficialmente o recordista do golo mais longo do futebol mundial. O guardião de 25 anos marcou um golo de baliza a baliza no encontro com o Cheltenham na passada terça-feira, com a bola a viajar 96,01m de distância.

Num pontapé de baliza, King movimentou a bola para a frente, o ventou prolongou-lhe a trajectória até à baliza contrária, bateu na relva e apanhou o guarda-redes contrário de surpresa e completamente fora de posição, sem qualquer hipótese de impedi-la de entrar.

Três dias depois da proeza, o “Guinness” oficializou o golo de King como o mais longo de sempre, desalojando da posição cimeira um golo de Asmir Begovic em Novembro de 2013, pelo Stoke City e contra o Southampton - foram 91,9m entre o pontapé de Begovic e o interior da baliza do Southampton.

“Não tinha qualquer intenção de fazer aquilo, mas estou deliciado com o que aconteceu. Tenho a certeza de que se vai falar disto durante muito tempo e, por isso, estou orgulhoso e tenho a certeza que a minha família também está”, declarou o guardião de 25 anos citado pela BBC.

Depois de a bola entrar, King não foi nada exuberante nos festejos, apenas começou a recuar para a sua baliza e deu uma palmada na trave. Disse o galês que foi por respeito ao guarda-redes adversário: “Não houve nenhuma celebração, nunca faria isso a outro guarda-redes. Não foi de propósito e acho que temos uma regra não escrita, essa união entre guarda-redes de que tanto se fala.”