Covid-19 força adiamento da Volta ao Algarve

O impacto da escalada da covid-19 em Portugal está já a fazer-se sentir no calendário desportivo. Nesta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou o adiamento da Volta ao Algarve, que passa de Fevereiro para Maio.

“A FPC, organizadora da Volta ao Algarve, informou hoje todos os parceiros e as equipas inscritas de que a corrida não poderá realizar-se na data prevista, 17 a 21 de Fevereiro. O adiamento é uma decisão difícil, mas que se tornou inevitável, dada a evolução da situação pandémica em Portugal”, explica a direcção do organismo, no site oficial.

Com esta tomada de posição, a federação quer deixar claro o compromisso com a defesa da saúde pública, renovando a vontade de “oferecer aos adeptos uma corrida de grande qualidade, noutro momento do ano”.

“Iniciaram-se imediatamente diligências no sentido de realizar a 47.ª Volta ao Algarve na próxima Primavera. A nova data prevista é o período de 5 a 9 de Maio, embora a recalendarização dependa da consensualização com as equipas e com os parceiros envolvidos no evento, tendo também de ser aceite pela União Ciclista Internacional”, conclui a FPC.