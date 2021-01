Covid-19 isola Nanu e Romário Baró no FC Porto

O defesa Nanu e o médio Romário Baró, do FC Porto, souberam esta quinta-feira que o resultado da última testagem à covid-19 foi positivo, ao contrário do treinador Sérgio Conceição e do médio colombiano Matheus Uribe, cujas suspeitas de estarem infectados não se confirmaram.

A dupla cumprirá um isolamento de 10 dias, pelo que estará indisponível para a deslocação a Faro, na segunda-feira, para o campeonato, e para o jogo com o Gil Vicente, no dia 28 de Janeiro, relativo os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Nanu e Romário Baró juntam-se a Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson no lote de indisponíveis por estarem infectados, enquanto Otávio poderá, em caso de teste negativo, ser novamente chamado, após ter cumprido o isolamento de 10 dias.