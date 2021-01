Barcelona sofreu para eliminar vizinho da terceira divisão

Esta edição da Taça do Rei tem sido fértil em enormes surpresas e o Barcelona não andou longe de se juntar à lista dos gigantes abatidos por equipas de escalão inferior, mas a equipa de Ronald Koeman lá conseguiu, a muito custo, derrotar a modesta formação do Cornellà, equipa catalã da terceira divisão por 0-2.

Com um “onze” muito alternativo (o jovem português Francisco Trincão jogou de início, tendo saído aos 74’ sem ter tido qualquer impacto), o Barça viu-se muito aflito para ultrapassar este Cornellà, que há não muito tempo tinha jogado no seu escalão com a equipa B dos “blaugrana”.

A verdade é que o Cornellà deu muita luta e teve na sua baliza um verdadeiro herói, Juan Ramírez, que defendeu nada menos que dois penáltis, primeiro aos 39’, a adivinhar o lado que Pjanic escolheu para rematar, depois aos 80’, deixando-se ficar a meio da baliza para deter o denunciado remate de Dembélé.

O guarda-redes do Cornellà só não conseguiu deter o potente remate de Dembélé no segundo minuto do prolongamento, um golo que deixou o Barcelona a salvo de sofrer o mesmo destino do Real Madrid nesta Taça do Rei - os “merengues” foram eliminados pelo Alcoyano, também do terceiro escalão. Já para lá dos 120’, Braithwaite fez o 0-2, numa altura em que o Cornellà jogava com dez.

Igualmente difícil foi a viagem do Athletic Bilbao, recém-vencedor da Supertaça Espanhola, até Ibiza. Os bascos estiveram a perder, mas conseguiram dar a volta e triunfaram por 1-2. Javi Pérez colocou a equipa insular na frente aos 12’, mas o Athletic deu a volta na segunda parte, com golos de Raul Garcia (52') e Unai Nuñez (90').