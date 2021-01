Atlético Madrid “vira” Eibar com “bis” de Suárez

“Colchoneros” triunfam por 1-2 e continuam tranquilos no topo da liga espanhola.

Dois golos do uruguaio Luis Suárez permitiram nesta quinta-feira ao Atlético de Madrid operar a reviravolta na visita ao Eibar (1-2), em jogo da 19.ª jornada da Liga espanhola, seguindo na liderança do campeonato.

O resultado lança o “Atleti”, que lançou João Félix em campo após o intervalo, para os 44 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Real Madrid, e numa fase em que tem um jogo a menos do que o rival e vizinho, assim como para o FC Barcelona, terceiro a 10. O Eibar, por seu lado, voltou a não conseguir vencer e é 15.º, com 19 pontos, apenas dois acima dos lugares de descida.

A partida começou com um momento raro: aos 12’, o guarda-redes sérvio Dimitrovic converteu uma grande penalidade face ao esloveno ex-Benfica Jan Oblak, marcando o primeiro golo da carreira e o primeiro de um guarda-redes em 10 anos na prova.

Num jogo “cinzento”, com poucas oportunidades flagrantes de golo, foram dois erros defensivos da equipa de Paulo Oliveira, titular no centro da defesa, a fazer a diferença: aos 40, um passe intercetado por Llorente permitiu a Suárez empatar.

O avançado uruguaio, “oferecido” pelo “Barça” no defeso, sofreu falta na área ao cair do pano, encarregando-se de converter o penálti com um “panenka” para dar a vitória aos “colchoneros” e apontar o 11.º na prova, igualando na frente da lista dos marcadores o ex-companheiro de equipa Lionel Messi.

Antes, o Valência, com Thierry Correia titular e Gonçalo Guedes em campo desde os 68 minutos, voltou a marcar passo, ao empatar 1-1 na receção ao 19.º e penúltimo Osasuna, com os “che” a chegarem aos 20 pontos, no 14.º posto, e a equipa de Pamplona a chegar aos 16, dois abaixo da “linha de água”.