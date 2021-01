Está confirmado: vai haver uma segunda temporada de Bridgerton

A série da Netflix com produção executiva de Shonda Rhimes foi lançada no dia de Natal e rapidamente se tornou um sucesso.

Foi com um comunicado de Lady Whistledown, a narradora da série, a quem Julie Andrews dá voz, que a Netflix anunciou esta quinta-feira que vem aí uma segunda temporada de Bridgerton. A série, que tem produção executiva de Shonda Rhimes (sendo, aliás, a primeira de várias que a criadora de Anatomia de Grey produzirá para o serviço de streaming com o qual assinou um badalado contrato em 2017), estreou-se no dia de Natal e imediatamente se tornou um fenómeno de popularidade. O anúncio recusa-se, contudo, a partilhar pormenores da temporada que está a caminho, concluindo que “a paciência, afinal de contas, é uma virtude”.

Foto O comunicado que anuncia a segunda temporada de Bridgerton DR

Criada por Chris Van Dusen a partir da saga literária de Julia Quinn, Bridgerton passa-se no período da Regência, no seio da alta sociedade londrina do início do século XIX. Distinguindo-se pela forma moderna e multicultural como aborda a produção de época, tem estado recorrentemente no primeiro lugar da tabela dos mais vistos na Netflix portuguesa, tendo nos últimos dias sido ultrapassada pela série francesa Lupin.

Bridgerton centra-se em Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), a filha mais velha do clã Bridgerton, no ano em que entra no circuito das festas para ser emparelhada para casamento. Contrariando as expectativas sociais e familiares, porém, acaba por formar uma aliança com Duque de Hastings (Regé-Jean Page).